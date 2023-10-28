Происшествия 28.10.2023 в 13:44

В районе Бурятии горело отделение Почты России

Пожар случился из-за аварийного режима работы электроприборов
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Текст: Евгения Гармаева
В районе Бурятии горело отделение Почты России

Вечером 27 октября поступило сообщение о пожаре в здании Почты России в селе Романовка, Баунтовского района. На вызов отправился дежурный караул районной пожарной части в составе 6 человек.  

«Внутри здания наблюдалось плотное задымление. Для ликвидации очага возгорания личному составу потребовалось менее 40 минут. В результате пожара огнём были повреждены потолочное перекрытие и стена здания на общей площади 40 кв.м»,

 - рассказали в пресс-службе РА ГО и ЧС.
Предварительно, возгорание случилось из-за аварийного режима работы электрических приборов и электропроводки. В тушении пожара также участвовал водитель добровольной пожарной команды сельского поселения Витимское.



Фото: пресс-служба РА ГО и ЧС
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