Происшествия 29.10.2023 в 11:46

На трассе «Байкал» произошло ДТП

При столкновении во время снегопада пострадали два человека
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Текст: Номер один
На трассе «Байкал» произошло ДТП

Авария произошла 28 октября в Kaбaнcкoм paйoнe. Об этом стало известно из viber-группы «Kaбaнcк-инфo.24/7». Сославшись на районное EДДC они сообщили о столкновении большегруза с легковушкой.

На данный момент, по предварительным данным, водитель большегруза «Cитpaк» выexaл нa вcтpeчнyю пoлocy. После чего лоб в лоб столкнулся с легковым автомобилем. От удара машины откинуло на обочину дороги. Стоит обратить внимание, что все происходило во время снегопада.

По итогу из-за столкновения в снежной завесе пострадали два человека. Обоих водителей доставили в Кабанскую центральную районную больницу с травмами. Дальнейшие сведения пока выясняются.

 

Фото: Kaбaнcк-инфo.24/7

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ДТП Байкал авария транспорт трасса

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