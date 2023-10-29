Север Бурятии по-настоящему замерз

На днях в поселке Нижнеангарск Северо-Байкальского района произошел порыв теплосети. Из-за этого без отопления остались 7 многоквартирных домов. Из них 5 двухэтажных, 2 трехэтажных и 7 домов частного сектора. В общей сложности без тепла остались 405 человек, 123 ребенка.

Прорыв теплосетей сказался и на Нижнеангарской центральной районной больнице. В ней сейчас находится 35 пациентов. Температура в палатах отделений варьируется от 20 до 23 градусов. Для улучшения положения обогреватели поставили в детском и хирургическом отделениях, а также скорой помощи и в отделении терапии.

Работы по вскрытию земляного покрова для установления места прорыва теплосетей ведутся. Уже вскрыли 20 метром грунта. Однако причина аварии до сих пор не установлена.





Фото: Номер один