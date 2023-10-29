Происшествия 29.10.2023 в 14:19

«Такой молодой…»

КВНщик из Бурятии скончался после продолжительной болезни
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Текст: Номер один
«Такой молодой…»

О случившейся трагедии стало известно вчера вечером. После долгой и продолжительной болезни ушел из жизни 29-летний участник Премьер-лиги КВН Роман Винокуров.

Он был выпускником Республиканского бурятского национального лицея- интерната №1. Чемпионом Школьной лиги КВН РБ. Двукратным чемпионом Республики Бурятия, участником сборной Бурятии команды КВН "Хара Морин".

«Роман был с тонким чувством юмора, скромным и при этом крайне талантливым, ярким и харизматичным актером, способным держать внимание переполненных залов. Роман искренне любил КВН и мог развеселить и держать внимание тысячи зрителей», 

- сообщают его друзья.
Подробности недуга не раскрываются. Ни коллегами, ни друзьями. У Романа Винокурова остались жена и двое детей.

Сейчас скорбящие в социальных сетях под распространившимися постами с фотографии пишут: «Такой молодой…», «Бог! Дай силы родителям пережить этот ужас!», «Ну как же так…», «Соболезнуем родным и близким».

 

Фото: из альбома с личной страницы Р. Винокурова

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