В Бурятии пациенты покинули психбольницу через забор

Стало известно, что в поселке Новая Брянь из психоневрологического диспансера опять сбежали несколько пациентов. На этот раз всего двое. Одного из них удалось поймать быстро. Но вот второго до сих пор ищут.

Напомним, два года назад в Заиграевском районе Бурятии из психоневрологического диспансера этого же поселка сбежали семеро осужденных. Все они находились на принудительном лечении. Шестеро - были осуждены за побои, грабеж, разбой, умышленное причинение тяжкого вреда здоровью, хранение наркотиков, угрозу убийством, вымогательство. У них медики диагностировали шизофрению, умственную отсталость и расстройство личности.

Побегу тогда поспособствовал произошедший на территории психдиспансера бунт. Осужденные, в том числе за тяжкие преступления, напали на санитаров и даже ранили одного из них. После чего взломали двери и скрылись в неизвестном направлении.

Позже двоих задержали на одном из выездов из поселка Новая Брянь. Ими оказались 42-летний Александр Абрахимов и 39-летней Жаргал Муханаев. Но кто является сегодняшними беглецами - пока не известно.





Фото: скриншот видео