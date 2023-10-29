Происшествия 29.10.2023 в 17:46

В Бурятии нашли сбежавших из психбольницы пациентов

Обоих душевнобольных возвратили в апартаменты учреждения
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Текст: Номер один
В Бурятии нашли сбежавших из психбольницы пациентов

Напомним, несколько часов назад стало известно, что в поселке Новая Брянь из психоневрологического диспансера опять сбежали несколько пациентов. На этот раз всего двое.

Два года назад в Заиграевском районе Бурятии из психоневрологического диспансера этого же поселка сбежали семеро осужденных. Все они находились на принудительном лечении. Побегу тогда поспособствовал произошедший на территории психдиспансера бунт. Осужденные, в том числе за тяжкие преступления, напали на санитаров и даже ранили одного из них.

Нынешних беглецов поймали. Обоих душевнобольных вернули в учреждение.


Фото: скриншот видео

 

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