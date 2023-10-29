Происшествия 29.10.2023 в 17:46
В Бурятии нашли сбежавших из психбольницы пациентов
Обоих душевнобольных возвратили в апартаменты учреждения
Текст: Номер один
Напомним, несколько часов назад стало известно, что в поселке Новая Брянь из психоневрологического диспансера опять сбежали несколько пациентов. На этот раз всего двое.
Два года назад в Заиграевском районе Бурятии из психоневрологического диспансера этого же поселка сбежали семеро осужденных. Все они находились на принудительном лечении. Побегу тогда поспособствовал произошедший на территории психдиспансера бунт. Осужденные, в том числе за тяжкие преступления, напали на санитаров и даже ранили одного из них.
Нынешних беглецов поймали. Обоих душевнобольных вернули в учреждение.
Фото: скриншот видео