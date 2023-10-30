В Бурятии женщина получила травму на пике Любви

Вечером 29 октября в Бурятскую республиканскую поисково-спасательную службу поступило сообщение о том, что в горах Тункинского района нуждается в эвакуации 57-летняя женщина. При спуске с пика Любви она получила травму ребра и не могла идти дальше самостоятельно.«Прибыв на место, спасатели БРПСС оказали первую помощь пострадавшей, после чего с помощью носилок и страховки по сложной скалистой местности пешком эвакуировали женщину в село Аршан. Благодаря своевременной и профессиональной помощи спасателей травмированная женщина в удовлетворительном состоянии была доставлена в населённый пункт и передана бригаде врачей», - сообщили в Республиканском агентстве ГО и ЧС.Фото: Республиканское агентство ГО и ЧС