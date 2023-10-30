Происшествия 30.10.2023 в 09:21

В Бурятии женщина получила травму на пике Любви

Для её эвакуации пришлось вызывать спасателей
A- A+
Текст: Андрей Константинов
В Бурятии женщина получила травму на пике Любви
Вечером 29 октября в Бурятскую республиканскую поисково-спасательную службу поступило сообщение о том, что в горах Тункинского района нуждается в эвакуации 57-летняя женщина. При спуске с пика Любви она получила травму ребра и не могла идти дальше самостоятельно.

«Прибыв на место, спасатели БРПСС оказали первую помощь пострадавшей, после чего с помощью носилок и страховки по сложной скалистой местности пешком эвакуировали женщину в село Аршан. Благодаря своевременной и профессиональной помощи спасателей травмированная женщина в удовлетворительном состоянии была доставлена в населённый пункт и передана бригаде врачей», - сообщили в Республиканском агентстве ГО и ЧС.

Фото: Республиканское агентство ГО и ЧС
Теги
спасение

Все новости

Новое землетрясение произошло в Бурятии в районе Гремячинска
30.10.2023 в 09:33
В Бурятии женщина получила травму на пике Любви
30.10.2023 в 09:21
В Бурятии возбуждено второе уголовное дело, связанное с отходами свинокомплекса «Восточно-Сибирский»
30.10.2023 в 09:18
Материнский капитал при разводе
30.10.2023 в 09:00
В Бурятии нашли сбежавших из психбольницы пациентов
29.10.2023 в 17:46
В России предложили запретить делать аборты без согласия отца
29.10.2023 в 17:31
В Бурятии пациенты покинули психбольницу через забор
29.10.2023 в 15:57
«Такой молодой…»
29.10.2023 в 14:19
Север Бурятии по-настоящему замерз
29.10.2023 в 13:47
В Закаменском районе продолжают строить сети водоснабжения
29.10.2023 в 13:18
ЗУРХАЙ
с 25 по 31 октября

Читайте также
Новое землетрясение произошло в Бурятии в районе Гремячинска
Его магнитуда составила 4,1 балла
30.10.2023 в 09:33
В Бурятии возбуждено второе уголовное дело, связанное с отходами свинокомплекса «Восточно-Сибирский»
Прокуратура Заиграевского района считает, что в инциденте усматривается состав статьи УК РФ о загрязнении  земель
30.10.2023 в 09:18
В Бурятии нашли сбежавших из психбольницы пациентов
Обоих душевнобольных возвратили в апартаменты учреждения
29.10.2023 в 17:46
В Бурятии пациенты покинули психбольницу через забор
Одного из них задержали, но второго все еще ищут
29.10.2023 в 15:57
Следующая новость
Редакция сайта:
Тел.: +7 (3012) 297-046
Почта: info@gazeta-n1.ru
Реклама на сайте и в газете:
Тел.: +7 (3012) 297-057
Почта: gazeta-n1@yandex.ru
© 2012 — 2023
Редакция газеты GAZETA-N1.RU
Все права защищены.
© 2012 — 2023
Редакция газеты GAZETA-N1.RU
Все права защищены.
Редакция сайта:
Тел.: +7 (3012) 297-046
Почта: info@gazeta-n1.ru
Реклама на сайте и в газете:
Тел.: +7 (3012) 297-057
Почта: gazeta-n1@yandex.ru
Свидетельство о регистрации средства массовой информации Эл №ФС77-62128 от 17.06.2015г. выдано СМИ GAZETA-N1.RU Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор). Полная или частичная публикация материалов СМИ GAZETA-N1.RU разрешена только с письменного разрешения редакции! При цитировании материалов прямая активная ссылка на www.gazeta-n1.ru обязательна. Для печатных материалов указывать: СМИ GAZETA-N1.RU
Главный редактор: А.А. Субботин
Учредитель: ООО “Тори-пресс”
Адрес: 670031 г. Улан-Удэ, ул. Терешковой, 7
Дизайн и разработка — nanzat.ru
Дизайн и разработка — nanzat.ru