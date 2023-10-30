Происшествия 30.10.2023 в 09:33
Новое землетрясение произошло в Бурятии в районе Гремячинска
Его магнитуда составила 4,1 балла
Текст: Андрей Константинов
Сегодня в 7 часов утра Байкальский филиал «Единой геофизической службы РАН» зафиксировал новое землетрясение в Бурятии. Его эпицентр находился в акватории озера Байкал в 23 км северо-западнее поселка Гремячинск. Магнитуда подземных толчков составила 4,1 балла.
Напомним, примерно в этом же районе землетрясение произошло в ночь с субботы на воскресенье. Его эпицентр находился на 22,7 км северо-западнее Гремячинска, а магнитуда составила 4,4 балла. Толчки ощущались в Улан-Удэ и Прибайкальском районе. Интенсивность составила 4 балла в Турке и Горячинске, а в Улан-Удэ и Иркутске - 3 балла.
Фото: Единая геофизическая служба РАН
Напомним, примерно в этом же районе землетрясение произошло в ночь с субботы на воскресенье. Его эпицентр находился на 22,7 км северо-западнее Гремячинска, а магнитуда составила 4,4 балла. Толчки ощущались в Улан-Удэ и Прибайкальском районе. Интенсивность составила 4 балла в Турке и Горячинске, а в Улан-Удэ и Иркутске - 3 балла.
Фото: Единая геофизическая служба РАН
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