Происшествия 30.10.2023 в 10:35
МВД Бурятии сообщило о разгроме 11 игорных заведений
Изъято около 500 единиц игрового оборудования и более 2 миллионов рублей
Текст: Андрей Константинов
В Бурятии за 9 месяцев 2023 года сотрудники регионального МВД пресекли незаконную деятельность 11 игорных заведений. Как сообщили в МВД, из незаконного оборота изъято около 500 единиц игрового оборудования, в том числе 60 игровых автоматов, 200 системных блоков, покерные столы и рулетки, а также более двух миллионов рублей.
«За 9 месяцев этого года органами следствия возбуждено 7 уголовных дел в сфере незаконного игорного бизнеса. Окончены расследованием и направлены в суд 4 уголовных дела данной категории», - сообщили в МВД.
«Работа по противодействию преступлениям в сфере игорного бизнеса находится на постоянном контроле руководства МВД Бурятии», - заверили в полиции.
Сообщить об фактах организации и проведения незаконных игр можно по телефонам: 29-28-92, 29-52-23, 102 или 112.
Фото и видео: МВД Бурятии
«За 9 месяцев этого года органами следствия возбуждено 7 уголовных дел в сфере незаконного игорного бизнеса. Окончены расследованием и направлены в суд 4 уголовных дела данной категории», - сообщили в МВД.
Оборудование из подпольных казино уничтожается после принятия судами соответствующих решений. Так недавно была уничтожена 61 единица игрового оборудования, изъятая полицейскими в ходе проверок нелегальных игорных заведений в 2019-2023 годах.
«Работа по противодействию преступлениям в сфере игорного бизнеса находится на постоянном контроле руководства МВД Бурятии», - заверили в полиции.
Сообщить об фактах организации и проведения незаконных игр можно по телефонам: 29-28-92, 29-52-23, 102 или 112.
Фото и видео: МВД Бурятии
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