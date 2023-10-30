МВД Бурятии сообщило о разгроме 11 игорных заведений

Оборудование из подпольных казино уничтожается после принятия судами соответствующих решений. Так недавно была уничтожена 61 единица игрового оборудования, изъятая полицейскими в ходе проверок нелегальных игорных заведений в 2019-2023 годах.









В Бурятии за 9 месяцев 2023 года сотрудники регионального МВД пресекли незаконную деятельность 11 игорных заведений. Как сообщили в МВД, из незаконного оборота изъято около 500 единиц игрового оборудования, в том числе 60 игровых автоматов, 200 системных блоков, покерные столы и рулетки, а также более двух миллионов рублей.«За 9 месяцев этого года органами следствия возбуждено 7 уголовных дел в сфере незаконного игорного бизнеса. Окончены расследованием и направлены в суд 4 уголовных дела данной категории», - сообщили в МВД.«Работа по противодействию преступлениям в сфере игорного бизнеса находится на постоянном контроле руководства МВД Бурятии», - заверили в полиции.Сообщить об фактах организации и проведения незаконных игр можно по телефонам: 29-28-92, 29-52-23, 102 или 112.Фото и видео: МВД Бурятии