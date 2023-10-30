Автобус с людьми перевернулся на трассе в Бурятии

ДТП произошло сегодня в Баргузинском районе Бурятии в 15 км от села Максимиха. Как сообщает вайбер-чат «Баргузин-инфо.24/7» со ссылкой на экстренные службы, водитель микроавтобуса Fiat Ducato не справился с управлением, слетел в кювет и опрокинулся.По предварительным данным, автобус ехал из Улан-Удэ к святому месту богини Янжимы. В нем находилось 8 человек. Трое из них доставлены в больницу.Фото: «Баргузин-инфо.24/7»