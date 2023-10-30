Происшествия 30.10.2023 в 16:10

Автобус с людьми перевернулся на трассе в Бурятии

В аварии пострадали три человека, их госпитализировали
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Текст: Андрей Константинов
Автобус с людьми перевернулся на трассе в Бурятии
ДТП произошло сегодня в Баргузинском районе Бурятии в 15 км от села Максимиха. Как сообщает вайбер-чат «Баргузин-инфо.24/7» со ссылкой на экстренные службы, водитель микроавтобуса Fiat Ducato не справился с управлением, слетел в кювет и опрокинулся.

По предварительным данным, автобус ехал из Улан-Удэ к святому месту богини Янжимы. В нем находилось 8 человек. Трое из них доставлены в больницу.

Фото: «Баргузин-инфо.24/7»
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