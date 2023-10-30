Происшествия 30.10.2023 в 16:48
Большой красивый дом сгорел в Улан-Удэ
Хозяин жилища отравился угарным газом
Текст: Андрей Константинов
Сегодня днем на телефон центрального пункта пожарной связи поступило сообщение о возгорании в частном жилом доме по улице Богданова в Улан-Удэ. На место происшествия выдвинулись пожарные расчеты.
«На момент прибытия пожарных дом горел изнутри. Открытое горение было ликвидировано за час на общей площади более 100 кв.м. Хозяин дома с отравлением продуктами горения госпитализирован в медучреждение», - сообщили в МЧС Бурятии.
Больше на пожаре никто не пострадал. Всего в тушении были задействованы 21 пожарный и 6 единиц техники.
Фото и видео: МЧС Бурятии
«На момент прибытия пожарных дом горел изнутри. Открытое горение было ликвидировано за час на общей площади более 100 кв.м. Хозяин дома с отравлением продуктами горения госпитализирован в медучреждение», - сообщили в МЧС Бурятии.
Больше на пожаре никто не пострадал. Всего в тушении были задействованы 21 пожарный и 6 единиц техники.
Причина возгорания сейчас устанавливается.
Фото и видео: МЧС Бурятии
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