Большой красивый дом сгорел в Улан-Удэ

Причина возгорания сейчас устанавливается.









Сегодня днем на телефон центрального пункта пожарной связи поступило сообщение о возгорании в частном жилом доме по улице Богданова в Улан-Удэ. На место происшествия выдвинулись пожарные расчеты.«На момент прибытия пожарных дом горел изнутри. Открытое горение было ликвидировано за час на общей площади более 100 кв.м. Хозяин дома с отравлением продуктами горения госпитализирован в медучреждение», - сообщили в МЧС Бурятии.Больше на пожаре никто не пострадал. Всего в тушении были задействованы 21 пожарный и 6 единиц техники.Фото и видео: МЧС Бурятии