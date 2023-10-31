В Бурятии сельский убийца пытался перехитрить сыщиков

Ночью 15 октября на улице возле ограды одного из домов в селе Сосново-Озерское прохожие обнаружили тело 44-летнего мужчины с колото-резаным ранением груди. По данному факту следователи Следственного комитета возбудили уголовное дело по статье «убийство» и приступили к поиску злоумышленника.Вскоре сыщики вышли на след подозреваемого. Им оказался 52-летний односельчанин покойного. Мужчина сначала отпирался, однако в итоге под тяжестью улик сознался в убийстве и рассказал, как было дело.Как сообщили в Следственном комитете Бурятии, вечером 14 октября в гости к обвиняемому пришел знакомый односельчанин. Они стали распивать спиртное. Спустя некоторое время из-за незначительного повода на фоне алкогольного опьянения между ними произошла ссора, переросшая в потасовку. В её ходе хозяин дома схватил нож и нанес им удар в грудь гостю. Раненый мужчина вышел на улицу, попытался дойти до своего дома, но по пути упал и умер. Его тело ночью обнаружили прохожие.«Обвиняемый, узнав позже от знакомых о смерти недавнего гостя, сломал и закопал в огороде нож, удалил с телефона информацию о соединениях с потерпевшим и при первоначальном допросе отрицал, что в этот день встречался с ним. Однако в ходе следственно-оперативных мероприятий удалось установить, что его банковской картой потерпевший в день смерти расплатился в магазине, когда приобрел спиртное. После чего знакомый подвез мужчину с покупками к дому, где в последующем было совершено преступление. Также в телефоне потерпевшего сохранились сведения о соединениях, которые злоумышленник удалил у себя. После предъявления мужчине всех улик он оставил попытки ввести следствие в заблуждение и дал подробные показания об обстоятельствах убийства, а также показал место в огороде, где закопал нож», - рассказали в следственном ведомстве.В настоящее время обвиняемый мужчина взят под стражу. По уголовному делу проводятся необходимые следственные действия, направленные на установление всех обстоятельств преступления и сбор полной доказательственной базы.Фото: Следственный комитет Бурятии