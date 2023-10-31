Женщина и 5-летний ребенок погибли в ДТП в Бурятии

Трагическое ДТП произошло вечером 30 октября на автодороге вблизи села Катково Прибайкальского района. Как сообщил вайбер-чат «Прибайкалье-инфо.24/7», там столкнулись «Хонда Степвагон» и «КамАЗ».В результате аварии погибли женщина и 5-летний ребенок. Еще две женщины 42 и 56 лет получили травмы, их доставили в Прибайкальскую ЦРБ.Фото: vk.com/dtp_03