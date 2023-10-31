Происшествия 31.10.2023 в 09:16
Женщина и 5-летний ребенок погибли в ДТП в Бурятии
В Прибайкальском районе столкнулись минивэн и грузовик
Текст: Андрей Константинов
Трагическое ДТП произошло вечером 30 октября на автодороге вблизи села Катково Прибайкальского района. Как сообщил вайбер-чат «Прибайкалье-инфо.24/7», там столкнулись «Хонда Степвагон» и «КамАЗ».
В результате аварии погибли женщина и 5-летний ребенок. Еще две женщины 42 и 56 лет получили травмы, их доставили в Прибайкальскую ЦРБ.
Фото: vk.com/dtp_03
В результате аварии погибли женщина и 5-летний ребенок. Еще две женщины 42 и 56 лет получили травмы, их доставили в Прибайкальскую ЦРБ.
Фото: vk.com/dtp_03
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