Происшествия 31.10.2023 в 09:16

Женщина и 5-летний ребенок погибли в ДТП в Бурятии

В Прибайкальском районе столкнулись минивэн и грузовик
A- A+
Текст: Андрей Константинов
Женщина и 5-летний ребенок погибли в ДТП в Бурятии
Трагическое ДТП произошло вечером 30 октября на автодороге вблизи села Катково Прибайкальского района. Как сообщил вайбер-чат «Прибайкалье-инфо.24/7», там столкнулись «Хонда Степвагон» и «КамАЗ».

В результате аварии погибли женщина и 5-летний ребенок. Еще две женщины 42 и 56 лет получили травмы, их доставили в Прибайкальскую ЦРБ.

Фото: vk.com/dtp_03
Теги
ДТП

Все новости

В Улан-Удэ вор пытался угнать автомобиль, чтобы сбежать от полиции
31.10.2023 в 09:56
В Бурятии состоялся первый выпуск курсантов Центра «Воин»
31.10.2023 в 09:36
Тринадцать медалей турнира памяти Юрия Власко у борцов Бурятии
31.10.2023 в 09:20
Женщина и 5-летний ребенок погибли в ДТП в Бурятии
31.10.2023 в 09:16
В Бурятии сельский убийца пытался перехитрить сыщиков
31.10.2023 в 09:01
Травма на ступеньках магазина
31.10.2023 в 09:00
В Бурятии за пять лет отремонтировали 63 медучреждения
30.10.2023 в 17:46
В центре Улан-Удэ подсветят 56 зданий, на 16 подсветка уже установлена
30.10.2023 в 17:46
Большой красивый дом сгорел в Улан-Удэ
30.10.2023 в 16:48
БГСХА получила в подарок семена 20 лекарственных растений
30.10.2023 в 16:47
ЗУРХАЙ
с 25 по 31 октября

Читайте также
В Улан-Удэ вор пытался угнать автомобиль, чтобы сбежать от полиции
Злоумышленника не остановило даже то, что у автомобиля не оказалось аккумулятора
31.10.2023 в 09:56
В Бурятии сельский убийца пытался перехитрить сыщиков
Мужчина замел следы преступления, но его все равно быстро разоблачили
31.10.2023 в 09:01
Большой красивый дом сгорел в Улан-Удэ
Хозяин жилища отравился угарным газом
30.10.2023 в 16:48
Автобус с людьми перевернулся на трассе в Бурятии
В аварии пострадали три человека, их госпитализировали
30.10.2023 в 16:10
Следующая новость
Редакция сайта:
Тел.: +7 (3012) 297-046
Почта: info@gazeta-n1.ru
Реклама на сайте и в газете:
Тел.: +7 (3012) 297-057
Почта: gazeta-n1@yandex.ru
© 2012 — 2023
Редакция газеты GAZETA-N1.RU
Все права защищены.
© 2012 — 2023
Редакция газеты GAZETA-N1.RU
Все права защищены.
Редакция сайта:
Тел.: +7 (3012) 297-046
Почта: info@gazeta-n1.ru
Реклама на сайте и в газете:
Тел.: +7 (3012) 297-057
Почта: gazeta-n1@yandex.ru
Свидетельство о регистрации средства массовой информации Эл №ФС77-62128 от 17.06.2015г. выдано СМИ GAZETA-N1.RU Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор). Полная или частичная публикация материалов СМИ GAZETA-N1.RU разрешена только с письменного разрешения редакции! При цитировании материалов прямая активная ссылка на www.gazeta-n1.ru обязательна. Для печатных материалов указывать: СМИ GAZETA-N1.RU
Главный редактор: А.А. Субботин
Учредитель: ООО “Тори-пресс”
Адрес: 670031 г. Улан-Удэ, ул. Терешковой, 7
Дизайн и разработка — nanzat.ru
Дизайн и разработка — nanzat.ru