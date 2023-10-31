Происшествия 31.10.2023 в 12:12

Житель Улан-Удэ выудил из реки снаряд

Поняв, что находка может быть опасна, горожанин позвонил правоохранителям
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Текст: Андрей Константинов
Житель Улан-Удэ выудил из реки снаряд
Предмет, похожий на снаряд, обнаружил в реке Уда житель столицы Бурятии. Мужчина заметил в воде металлический предмет, покрытый ржавчиной, и вытащил его на берег. Поняв, что находка может быть опасна, горожанин позвонил правоохранителям.

«На место незамедлительно выехали специалисты–взрывотехники ОМОНа. Сотрудники группы разминирования установили, что найденный предмет является 100-мм бронебойным подкалиберным снарядом. Боеприпас взрывчатых веществ не содержал и угрозы не представлял», - сообщили в Росгвардии Бурятии.

Найденный снаряд росгвардейцы передали для дальнейшей утилизации.

Фото: Росгвардия Бурятии
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