В Бурятии рыбак погиб, запутавшись в сетях

В Кабанском районе Бурятии нашли тело мужчины, который ушел на рыбалку на реке Мантуриха, но в назначенное время домой не вернулся. В его поисках участвовали спасатели и полицейские.«Тело мужчины обнаружено в 120 метрах от берега в озере Байкал. Предположительно, он выпал из резиновой лодки, запутался в сетях и утонул», - сообщили в вайьер-чате «Кабанск-инфо.24/7».Фото: «Номер один»