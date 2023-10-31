Происшествия 31.10.2023 в 12:43
В Бурятии рыбак погиб, запутавшись в сетях
Тело мужчины нашли в озере Байкал
Текст: Андрей Константинов
В Кабанском районе Бурятии нашли тело мужчины, который ушел на рыбалку на реке Мантуриха, но в назначенное время домой не вернулся. В его поисках участвовали спасатели и полицейские.
«Тело мужчины обнаружено в 120 метрах от берега в озере Байкал. Предположительно, он выпал из резиновой лодки, запутался в сетях и утонул», - сообщили в вайьер-чате «Кабанск-инфо.24/7».
Фото: «Номер один»
«Тело мужчины обнаружено в 120 метрах от берега в озере Байкал. Предположительно, он выпал из резиновой лодки, запутался в сетях и утонул», - сообщили в вайьер-чате «Кабанск-инфо.24/7».
Фото: «Номер один»
Тегинесчастный случай