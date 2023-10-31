Происшествия 31.10.2023 в 13:14

В Улан-Удэ агентство недвижимости попало под прицел силовиков

Их сотрудников заподозрили в мошенничестве
A- A+
Текст: Андрей Константинов
В Улан-Удэ агентство недвижимости попало под прицел силовиков
Советский райсуд Улан-Удэ удовлетворил ходатайство заместителя начальника отдела СЧ СУ МВД Бурятии о заключении под стражу горожанина, обвиняемого в мошенничестве.

«Гражданину предъявлено обвинение в совершении преступления, предусмотренного ч. 4 ст. 159 УК РФ. По мнению органа следствия, обвиняемый в составе организованной группы под видом деятельности центра недвижимости, оказывающего информационные услуги в сфере аренды жилья, путем обмана заключил фиктивный договор об оказании услуги, не намереваясь сдать потерпевшей жилое помещение внаем, похитил денежные средства потерпевшей», - сообщили в пресс-службе суда.

При выборе меры пресечения суд учел тяжесть преступления, личность обвиняемого, имеющего непогашенную судимость, и пришел к выводу, что он, находясь на свободе, может скрыться, угрожать свидетелям и продолжить заниматься преступной деятельностью.

Отметим, жители Улан-Удэ часто жалуются на некачественное оказание услуг агентствами недвижимости, связанными с арендой. Большинство обратившихся в мелкие конторы в итоге остаются и без денег, и без жилья.

Схема у таких недобросовестных агентств одна. Клиент в день обращения заполняет что-то вроде договора на оказание услуг и платит риэлтору определенную сумму. Тот, в свою очередь, клятвенно обещает, что в течение дня подберет для него квартиры, исходя из требований. Иногда горе-риэлторы «выполняют» обещания и скидывают липовые номера арендодателей. Иногда и вовсе дают тех, кто квартиру уже сдал.

В итоге в соцсетях с завидной регулярностью появляются подобные сообщения:

«Здравствуйте. Хотел бы оставить отзывы об агентствах. Кидают. Заплатил одному и другому. Но никаких квартир мне не предоставили. Фото не соответствуют. Стоимость тоже. Дали номера, хозяева квартир трубки не брали. У них там все по цепочке. Разве так можно с людьми поступать. Моя знакомая так же обратилась и ее кинули. И всё это безнаказанно. Вот как теперь мне быть. Деньги потрачены и квартиры нет до сих пор. Не обращайтесь в агентства. Поверьте моему опыту», - пишут горожане.

Одного из улан-удэнцев подобная ситуация даже довела до уголовного дела. В 2021 году мужчина пришел разобраться с агентством недвижимости, которое обещало подыскать жилье его работнику, приехавшему из Забайкальского края. Однако квартиру ему так и не нашли, о чем парень сообщил своему начальнику.

Работодатель пришел в агентство недвижимости и стал требовать вернуть деньги, оплаченные по договору. Сотрудница организации сообщила мужчине, что для этого необходимо расторгнуть договор и написать заявление о возврате средств. Тогда улан-удэнец попросил телефон у сотрудницы агентства для якобы совершения звонка. Получив гаджет, мужчина поставил условие – вернет его только тогда, когда агентство вернет деньги, и ушел с телефоном. Девушка сразу же обратилась в полицию. На мужчину возбудили уголовное дело по статье «самоуправство».

Фото: pixabay.com
Теги
аренда мошенничество

Все новости

В Улан-Удэ агентство недвижимости попало под прицел силовиков
31.10.2023 в 13:14
В Улан-Удэ сотрудники полиции ищут 40-летнего горожанина Дмитрия Петрова
31.10.2023 в 12:48
В Бурятии рыбак погиб, запутавшись в сетях
31.10.2023 в 12:43
Материалы проекта «Билет в будущее» поедут по стране
31.10.2023 в 12:37
В лесах Кабанского района Бурятии пропадают люди
31.10.2023 в 12:16
Житель Улан-Удэ выудил из реки снаряд
31.10.2023 в 12:12
В Бурятии не будут бороться с очагом шелкопряда в Восточных Саянах
31.10.2023 в 11:56
В зоне СВО погиб многодетный отец из Бурятии
31.10.2023 в 11:40
Госпиталь ветеранов в Улан-Удэ получил президентскую субсидию
31.10.2023 в 11:21
В Улан-Удэ открылась выставка татарского художника Рината Ахметова
31.10.2023 в 11:19
ЗУРХАЙ
с 25 по 31 октября

Читайте также
В Улан-Удэ сотрудники полиции ищут 40-летнего горожанина Дмитрия Петрова
После пропажи 15 октября его несколько раз видели в центре города
31.10.2023 в 12:48
В Бурятии рыбак погиб, запутавшись в сетях
Тело мужчины нашли в озере Байкал
31.10.2023 в 12:43
Житель Улан-Удэ выудил из реки снаряд
Поняв, что находка может быть опасна, горожанин позвонил правоохранителям
31.10.2023 в 12:12
В Бурятии не будут бороться с очагом шелкопряда в Восточных Саянах
Мешает высокогорье и запрет на использование пестицидов в водоохранных зонах  
31.10.2023 в 11:56
Следующая новость
Редакция сайта:
Тел.: +7 (3012) 297-046
Почта: info@gazeta-n1.ru
Реклама на сайте и в газете:
Тел.: +7 (3012) 297-057
Почта: gazeta-n1@yandex.ru
© 2012 — 2023
Редакция газеты GAZETA-N1.RU
Все права защищены.
© 2012 — 2023
Редакция газеты GAZETA-N1.RU
Все права защищены.
Редакция сайта:
Тел.: +7 (3012) 297-046
Почта: info@gazeta-n1.ru
Реклама на сайте и в газете:
Тел.: +7 (3012) 297-057
Почта: gazeta-n1@yandex.ru
Свидетельство о регистрации средства массовой информации Эл №ФС77-62128 от 17.06.2015г. выдано СМИ GAZETA-N1.RU Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор). Полная или частичная публикация материалов СМИ GAZETA-N1.RU разрешена только с письменного разрешения редакции! При цитировании материалов прямая активная ссылка на www.gazeta-n1.ru обязательна. Для печатных материалов указывать: СМИ GAZETA-N1.RU
Главный редактор: А.А. Субботин
Учредитель: ООО “Тори-пресс”
Адрес: 670031 г. Улан-Удэ, ул. Терешковой, 7
Дизайн и разработка — nanzat.ru
Дизайн и разработка — nanzat.ru