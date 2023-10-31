Происшествия 31.10.2023 в 13:14
В Улан-Удэ агентство недвижимости попало под прицел силовиков
Их сотрудников заподозрили в мошенничестве
Текст: Андрей Константинов
Советский райсуд Улан-Удэ удовлетворил ходатайство заместителя начальника отдела СЧ СУ МВД Бурятии о заключении под стражу горожанина, обвиняемого в мошенничестве.
«Гражданину предъявлено обвинение в совершении преступления, предусмотренного ч. 4 ст. 159 УК РФ. По мнению органа следствия, обвиняемый в составе организованной группы под видом деятельности центра недвижимости, оказывающего информационные услуги в сфере аренды жилья, путем обмана заключил фиктивный договор об оказании услуги, не намереваясь сдать потерпевшей жилое помещение внаем, похитил денежные средства потерпевшей», - сообщили в пресс-службе суда.
При выборе меры пресечения суд учел тяжесть преступления, личность обвиняемого, имеющего непогашенную судимость, и пришел к выводу, что он, находясь на свободе, может скрыться, угрожать свидетелям и продолжить заниматься преступной деятельностью.
Отметим, жители Улан-Удэ часто жалуются на некачественное оказание услуг агентствами недвижимости, связанными с арендой. Большинство обратившихся в мелкие конторы в итоге остаются и без денег, и без жилья.
Схема у таких недобросовестных агентств одна. Клиент в день обращения заполняет что-то вроде договора на оказание услуг и платит риэлтору определенную сумму. Тот, в свою очередь, клятвенно обещает, что в течение дня подберет для него квартиры, исходя из требований. Иногда горе-риэлторы «выполняют» обещания и скидывают липовые номера арендодателей. Иногда и вовсе дают тех, кто квартиру уже сдал.
В итоге в соцсетях с завидной регулярностью появляются подобные сообщения:
«Здравствуйте. Хотел бы оставить отзывы об агентствах. Кидают. Заплатил одному и другому. Но никаких квартир мне не предоставили. Фото не соответствуют. Стоимость тоже. Дали номера, хозяева квартир трубки не брали. У них там все по цепочке. Разве так можно с людьми поступать. Моя знакомая так же обратилась и ее кинули. И всё это безнаказанно. Вот как теперь мне быть. Деньги потрачены и квартиры нет до сих пор. Не обращайтесь в агентства. Поверьте моему опыту», - пишут горожане.
Одного из улан-удэнцев подобная ситуация даже довела до уголовного дела. В 2021 году мужчина пришел разобраться с агентством недвижимости, которое обещало подыскать жилье его работнику, приехавшему из Забайкальского края. Однако квартиру ему так и не нашли, о чем парень сообщил своему начальнику.
Работодатель пришел в агентство недвижимости и стал требовать вернуть деньги, оплаченные по договору. Сотрудница организации сообщила мужчине, что для этого необходимо расторгнуть договор и написать заявление о возврате средств. Тогда улан-удэнец попросил телефон у сотрудницы агентства для якобы совершения звонка. Получив гаджет, мужчина поставил условие – вернет его только тогда, когда агентство вернет деньги, и ушел с телефоном. Девушка сразу же обратилась в полицию. На мужчину возбудили уголовное дело по статье «самоуправство».
Фото: pixabay.com
«Гражданину предъявлено обвинение в совершении преступления, предусмотренного ч. 4 ст. 159 УК РФ. По мнению органа следствия, обвиняемый в составе организованной группы под видом деятельности центра недвижимости, оказывающего информационные услуги в сфере аренды жилья, путем обмана заключил фиктивный договор об оказании услуги, не намереваясь сдать потерпевшей жилое помещение внаем, похитил денежные средства потерпевшей», - сообщили в пресс-службе суда.
При выборе меры пресечения суд учел тяжесть преступления, личность обвиняемого, имеющего непогашенную судимость, и пришел к выводу, что он, находясь на свободе, может скрыться, угрожать свидетелям и продолжить заниматься преступной деятельностью.
Отметим, жители Улан-Удэ часто жалуются на некачественное оказание услуг агентствами недвижимости, связанными с арендой. Большинство обратившихся в мелкие конторы в итоге остаются и без денег, и без жилья.
Схема у таких недобросовестных агентств одна. Клиент в день обращения заполняет что-то вроде договора на оказание услуг и платит риэлтору определенную сумму. Тот, в свою очередь, клятвенно обещает, что в течение дня подберет для него квартиры, исходя из требований. Иногда горе-риэлторы «выполняют» обещания и скидывают липовые номера арендодателей. Иногда и вовсе дают тех, кто квартиру уже сдал.
В итоге в соцсетях с завидной регулярностью появляются подобные сообщения:
«Здравствуйте. Хотел бы оставить отзывы об агентствах. Кидают. Заплатил одному и другому. Но никаких квартир мне не предоставили. Фото не соответствуют. Стоимость тоже. Дали номера, хозяева квартир трубки не брали. У них там все по цепочке. Разве так можно с людьми поступать. Моя знакомая так же обратилась и ее кинули. И всё это безнаказанно. Вот как теперь мне быть. Деньги потрачены и квартиры нет до сих пор. Не обращайтесь в агентства. Поверьте моему опыту», - пишут горожане.
Одного из улан-удэнцев подобная ситуация даже довела до уголовного дела. В 2021 году мужчина пришел разобраться с агентством недвижимости, которое обещало подыскать жилье его работнику, приехавшему из Забайкальского края. Однако квартиру ему так и не нашли, о чем парень сообщил своему начальнику.
Работодатель пришел в агентство недвижимости и стал требовать вернуть деньги, оплаченные по договору. Сотрудница организации сообщила мужчине, что для этого необходимо расторгнуть договор и написать заявление о возврате средств. Тогда улан-удэнец попросил телефон у сотрудницы агентства для якобы совершения звонка. Получив гаджет, мужчина поставил условие – вернет его только тогда, когда агентство вернет деньги, и ушел с телефоном. Девушка сразу же обратилась в полицию. На мужчину возбудили уголовное дело по статье «самоуправство».
Фото: pixabay.com
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