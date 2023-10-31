Происшествия 31.10.2023 в 14:02

Бруцеллëз шагает по Джиде

В районе выявлен еще один очаг заболевания
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Текст: Андрей Константинов
Бруцеллëз шагает по Джиде
В Джидинском районе Бурятии выявлен новый очаг бруцеллëза. Заразившийся скот в количестве 32 голов обнаружен в личном подсобном хозяйстве в местности Орцик в 16 км от села Верхний Енхор.

«Заболевшие животные выявлены благодаря тотальному обследованию поголовья КРС на территории сельского поселения «Боцинское», которое проводится в рамках ликвидации очага бруцеллеза в селе Верхний Енхор. В СП «Боцинское» проведены сходы. Населению даны памятки о проведении профилактических мероприятий против бруцеллеза. Призываем собственников принять меры предосторожности», - цитирует слова замглавы района по сельскому хозяйству Дамдина Намсараева вайбер-чат «Джида-инфо 24/7».

По решению противоэпидемической комиссии района на территории ЛПХ проводится комплекс карантинных мероприятий. Он включает в себя запрет на свободный выпас животных, перемещение и забой скота, а также реализацию сельхозпродукции от поголовья.

Напомним, ранее в Джидинском районе были выявлены три очага бруцеллëза. В мае в одном из хозяйств обнаружили заболевание у 21 головы скота. А в июне 42 заразившихся животных выявили на стоянке, расположенной по соседству с первым очагом инфекции. Третий очаг заболевания из 11 голов КРС обнаружили в середине октября в личном подсобном хозяйстве в селе Верхний Енхор.

Отметим, все животные, заразившиеся бруцеллëзом, а также с подозрением на него, подлежит уничтожению. Таким образом, из-за этой болезни животноводы района потеряли уже более 70 голов крупнорогатого скота.

Фото: «Номер один»
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