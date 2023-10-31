Происшествия 31.10.2023 в 15:26
В Бурятии едва не погибли двое маленьких детей
Детская шалость с огнём стала причиной пожара в доме в Кижинге
Текст: Андрей Константинов
Днём 31 октября в экстренные службы поступило сообщение о возгорании в жилом доме в селе Кижинга. На вызов направился дежурный караул 59-й пожарной части.
«Прибывшие огнеборцы оперативно ликвидировали возгорание в спальне дома на площади 4 кв. метра. В результате пожара легкое отравление продуктами горения получили двое мальчиков в возрасте 2 лет и 1,8 года. Мать самостоятельно эвакуировала детей из дома до приезда пожарных. Малышей доставили в центральную районную больницу», - сообщили в Республиканском агентстве ГО и ЧС.
По предварительным данным, причиной возгорания стала детская шалость с огнём.
Фото: Республиканское агентство ГО и ЧС
«Прибывшие огнеборцы оперативно ликвидировали возгорание в спальне дома на площади 4 кв. метра. В результате пожара легкое отравление продуктами горения получили двое мальчиков в возрасте 2 лет и 1,8 года. Мать самостоятельно эвакуировала детей из дома до приезда пожарных. Малышей доставили в центральную районную больницу», - сообщили в Республиканском агентстве ГО и ЧС.
По предварительным данным, причиной возгорания стала детская шалость с огнём.
Фото: Республиканское агентство ГО и ЧС
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