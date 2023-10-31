Мертвую пенсионерку нашли в запертой квартире в Улан-Удэ

Днем 31 октября к спасателям поступило обращение от дочери пожилой жительницы Улан-Удэ. Женщина, проживающая в другом городе, рассказала, что её мама находится в запертой квартире и с 28 октября не выходит на связь.«На место вызова выехали спасатели Бурятской республиканской поисково-спасательной службы. В присутствии полицейского они проникли в квартиру через окно второго этажа, предварительно вскрыв его специнструментом. Внутри спасатели обнаружили 75-летнюю женщину без признаков жизни», - рассказали в Республиканском агентстве ГО и ЧС.Тело пенсионерки передано сотрудникам полиции.Фото: «Номер один»