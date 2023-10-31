Происшествия 31.10.2023 в 16:31

Мертвую пенсионерку нашли в запертой квартире в Улан-Удэ

Женщина перестала выходить на связь с дочерью, и та забила тревогу
A- A+
Текст: Андрей Константинов
Мертвую пенсионерку нашли в запертой квартире в Улан-Удэ
Днем 31 октября к спасателям поступило обращение от дочери пожилой жительницы Улан-Удэ. Женщина, проживающая в другом городе, рассказала, что её мама находится в запертой квартире и с 28 октября не выходит на связь.

«На место вызова выехали спасатели Бурятской республиканской поисково-спасательной службы. В присутствии полицейского они проникли в квартиру через окно второго этажа, предварительно вскрыв его специнструментом. Внутри спасатели обнаружили 75-летнюю женщину без признаков жизни», - рассказали в Республиканском агентстве ГО и ЧС.

Тело пенсионерки передано сотрудникам полиции.

Фото: «Номер один»

Все новости

Мертвую пенсионерку нашли в запертой квартире в Улан-Удэ
31.10.2023 в 16:31
ВСЖД завершила реконструкцию станции Северобайкальск в Бурятии
31.10.2023 в 15:56
То облачно, то солнечно
31.10.2023 в 15:39
В Бурятии едва не погибли двое маленьких детей
31.10.2023 в 15:26
«Я и так наказана - потеряла сына и дочь»
31.10.2023 в 15:20
В Бурятии наметился прогресс в лечении онкозаболеваний
31.10.2023 в 15:11
В Бурятии на ходу загорелся грузовик с сеном
31.10.2023 в 14:56
Жительница Бурятии уже год пытается выяснить судьбу брата, пропавшего на СВО
31.10.2023 в 14:44
Власти Улан-Удэ запасаются трубами
31.10.2023 в 14:24
Бруцеллëз шагает по Джиде
31.10.2023 в 14:02
ЗУРХАЙ
с 25 по 31 октября

Читайте также
В Бурятии едва не погибли двое маленьких детей
Детская шалость с огнём стала причиной пожара в доме в Кижинге
31.10.2023 в 15:26
«Я и так наказана - потеряла сына и дочь»
Мать детей, погибших при пожаре в Новосибирске, прервала молчание в суде
31.10.2023 в 15:20
В Бурятии на ходу загорелся грузовик с сеном
Причиной возгорания стала искра, вылетевшая из выхлопной трубы
31.10.2023 в 14:56
Бруцеллëз шагает по Джиде
В районе выявлен еще один очаг заболевания
31.10.2023 в 14:02
Следующая новость
Редакция сайта:
Тел.: +7 (3012) 297-046
Почта: info@gazeta-n1.ru
Реклама на сайте и в газете:
Тел.: +7 (3012) 297-057
Почта: gazeta-n1@yandex.ru
© 2012 — 2023
Редакция газеты GAZETA-N1.RU
Все права защищены.
© 2012 — 2023
Редакция газеты GAZETA-N1.RU
Все права защищены.
Редакция сайта:
Тел.: +7 (3012) 297-046
Почта: info@gazeta-n1.ru
Реклама на сайте и в газете:
Тел.: +7 (3012) 297-057
Почта: gazeta-n1@yandex.ru
Свидетельство о регистрации средства массовой информации Эл №ФС77-62128 от 17.06.2015г. выдано СМИ GAZETA-N1.RU Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор). Полная или частичная публикация материалов СМИ GAZETA-N1.RU разрешена только с письменного разрешения редакции! При цитировании материалов прямая активная ссылка на www.gazeta-n1.ru обязательна. Для печатных материалов указывать: СМИ GAZETA-N1.RU
Главный редактор: А.А. Субботин
Учредитель: ООО “Тори-пресс”
Адрес: 670031 г. Улан-Удэ, ул. Терешковой, 7
Дизайн и разработка — nanzat.ru
Дизайн и разработка — nanzat.ru