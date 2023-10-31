Происшествия 31.10.2023 в 16:31
Мертвую пенсионерку нашли в запертой квартире в Улан-Удэ
Женщина перестала выходить на связь с дочерью, и та забила тревогу
Текст: Андрей Константинов
Днем 31 октября к спасателям поступило обращение от дочери пожилой жительницы Улан-Удэ. Женщина, проживающая в другом городе, рассказала, что её мама находится в запертой квартире и с 28 октября не выходит на связь.
«На место вызова выехали спасатели Бурятской республиканской поисково-спасательной службы. В присутствии полицейского они проникли в квартиру через окно второго этажа, предварительно вскрыв его специнструментом. Внутри спасатели обнаружили 75-летнюю женщину без признаков жизни», - рассказали в Республиканском агентстве ГО и ЧС.
Тело пенсионерки передано сотрудникам полиции.
Фото: «Номер один»
«На место вызова выехали спасатели Бурятской республиканской поисково-спасательной службы. В присутствии полицейского они проникли в квартиру через окно второго этажа, предварительно вскрыв его специнструментом. Внутри спасатели обнаружили 75-летнюю женщину без признаков жизни», - рассказали в Республиканском агентстве ГО и ЧС.
Тело пенсионерки передано сотрудникам полиции.
Фото: «Номер один»