В Бурятии экс-сотрудница МВД получила срок за насмерть сбитого пешехода

Верховный суд Бурятии вынес апелляционное постановление по иску родственников погибшей в результате ДТП девушки. Коллегия судей не стала менять меру наказания осужденной, которую суд первой инстанции признал виновной и приговорил к двум годам лишения свободы условно.

Согласно материалам дела, авария произошла 10 апреля 2023 года около 20.40 на 30 километре автодороги «Улан-Удэ-Заиграево-Кижинга».

- 53-летняя водитель, следуя со стороны поселка Онохой в направлении Улан-Удэ, в зоне нерегулируемого пешеходного перехода совершила наезд на 25-летнюю девушку. В результате ДТП пешеход от полученных травм скончалась на месте, - сообщили «Номер один» в пресс-службе МВД по РБ.

Установлено, что автомобилем управляла сотрудник отдела МВД России по Заиграевскому району, которая возвращалась со службы домой. Водитель освидетельствована – состояние опьянения не установлено.

«По данному факту МВД по Республике Бурятия провело служебную проверку. Сотрудница уволена из органов внутренних дел в июле текущего года и понесет наказание в соответствии с законодательством», - добавили в МВД.

Октябрьский районный суд счел, что женщина заслуживает условного наказания. Обстоятельствами, смягчающими вину подсудимой суд признал: полное признание подсудимой вины, раскаяние в содеянном, отсутствие судимости, активное способствование расследованию преступления, выразившееся в даче подробных показаний, принесение извинений потерпевшим, добровольное частичное возмещение причиненного морального вреда потерпевшей, положительную характеристику по месту службы, болезненное состояние её здоровья и матери, наличие на иждивении матери и племянника.

Отягчающих наказание обстоятельств суд не установил.

В итоге суд признал женщину виновной в совершении преступления по ч. 3 ст. 264 УК РФ (Нарушение правил дорожного движения и эксплуатации транспортных средств, повлекшее по неосторожности смерть человека).

Водитель получила два года лишения свободы с лишением права заниматься деятельностью, связанной с управлением транспортными средствами на срок 2 года.

«На основании ст. 73 УК РФ назначенное наказание в виде лишения свободы считать условным с испытательным сроком 2 года», - говорится в материалах дела.

Также виновница ДТП согласно решению суда первой инстанции возместила материальный вред потерпевшим родственникам погибшей девушки в размере 186 440 рублей. Кроме того, бывшая сотрудница МВД выплатила потерпевшим компенсацию морального вреда в сумме 900 тысяч рублей.



Фото: "Номер один"