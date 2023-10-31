Происшествия 31.10.2023 в 18:13

В Бурятии экс-сотрудница МВД получила срок за насмерть сбитого пешехода

Женщина сбила девушку на пешеходном переходе

A- A+
Текст: "Номер один"
В Бурятии экс-сотрудница МВД получила срок за насмерть сбитого пешехода

Верховный суд Бурятии вынес апелляционное постановление по иску родственников погибшей в результате ДТП девушки. Коллегия судей не стала менять меру наказания осужденной, которую суд первой инстанции признал виновной и приговорил к двум годам лишения свободы условно.

Согласно материалам дела, авария произошла 10 апреля 2023 года около 20.40 на 30 километре автодороги «Улан-Удэ-Заиграево-Кижинга».

- 53-летняя водитель, следуя со стороны поселка Онохой в направлении Улан-Удэ, в зоне нерегулируемого пешеходного перехода совершила наезд на 25-летнюю девушку. В результате ДТП пешеход от полученных травм скончалась на месте, - сообщили «Номер один» в пресс-службе МВД по РБ.

Установлено, что автомобилем управляла сотрудник отдела МВД России по Заиграевскому району, которая возвращалась со службы домой. Водитель освидетельствована – состояние опьянения не установлено.

«По данному факту МВД по Республике Бурятия провело служебную проверку. Сотрудница уволена из органов внутренних дел в июле текущего года и понесет наказание в соответствии с законодательством», - добавили в МВД.

Октябрьский районный суд счел, что женщина заслуживает условного наказания. Обстоятельствами, смягчающими вину подсудимой суд признал: полное признание подсудимой вины, раскаяние в содеянном, отсутствие судимости, активное способствование расследованию преступления, выразившееся в даче подробных показаний, принесение извинений потерпевшим, добровольное частичное возмещение причиненного морального вреда потерпевшей, положительную характеристику по месту службы, болезненное состояние её здоровья и матери, наличие на иждивении матери и племянника.

Отягчающих наказание обстоятельств суд не установил.

В итоге суд признал женщину виновной в совершении преступления по ч. 3 ст. 264 УК РФ (Нарушение правил дорожного движения и эксплуатации транспортных средств, повлекшее по неосторожности смерть человека).

Водитель получила два года лишения свободы с лишением права заниматься деятельностью, связанной с управлением транспортными средствами на срок 2 года.

«На основании ст. 73 УК РФ назначенное наказание в виде лишения свободы считать условным с испытательным сроком 2 года», - говорится в материалах дела.

Также виновница ДТП согласно решению суда первой инстанции возместила материальный вред потерпевшим родственникам погибшей девушки в размере 186 440 рублей. Кроме того, бывшая сотрудница МВД выплатила потерпевшим компенсацию морального вреда в сумме 900 тысяч рублей.

 
Фото: "Номер один"

Теги
пешеходный переход суд смерть ДТП мвд

Все новости

В Бурятии экс-сотрудница МВД получила срок за насмерть сбитого пешехода
31.10.2023 в 18:13
Премьер и прима Большого театра приехали в Улан-Удэ. На дебют
31.10.2023 в 18:10
В Улан-Удэ возобновит работу центр дополнительного образования на Новой Комушке
31.10.2023 в 17:58
В БГСХА разрабатывают БАДы на основе местных растений и трав
31.10.2023 в 17:43
В Бурятии на горе появится Гаруда
31.10.2023 в 17:22
В Улан-Удэ продлили ремонт улицы Левченко
31.10.2023 в 17:16
Почти 1500 кг вторсырья собрали на переработку в Забайкальском нацпарке
31.10.2023 в 17:06
Мертвую пенсионерку нашли в запертой квартире в Улан-Удэ
31.10.2023 в 16:31
ВСЖД завершила реконструкцию станции Северобайкальск в Бурятии
31.10.2023 в 15:56
То облачно, то солнечно
31.10.2023 в 15:39
ЗУРХАЙ
с 25 по 31 октября

Читайте также
Мертвую пенсионерку нашли в запертой квартире в Улан-Удэ
Женщина перестала выходить на связь с дочерью, и та забила тревогу
31.10.2023 в 16:31
В Бурятии едва не погибли двое маленьких детей
Детская шалость с огнём стала причиной пожара в доме в Кижинге
31.10.2023 в 15:26
«Я и так наказана - потеряла сына и дочь»
Мать детей, погибших при пожаре в Новосибирске, прервала молчание в суде
31.10.2023 в 15:20
В Бурятии на ходу загорелся грузовик с сеном
Причиной возгорания стала искра, вылетевшая из выхлопной трубы
31.10.2023 в 14:56
Следующая новость
Редакция сайта:
Тел.: +7 (3012) 297-046
Почта: info@gazeta-n1.ru
Реклама на сайте и в газете:
Тел.: +7 (3012) 297-057
Почта: gazeta-n1@yandex.ru
© 2012 — 2023
Редакция газеты GAZETA-N1.RU
Все права защищены.
© 2012 — 2023
Редакция газеты GAZETA-N1.RU
Все права защищены.
Редакция сайта:
Тел.: +7 (3012) 297-046
Почта: info@gazeta-n1.ru
Реклама на сайте и в газете:
Тел.: +7 (3012) 297-057
Почта: gazeta-n1@yandex.ru
Свидетельство о регистрации средства массовой информации Эл №ФС77-62128 от 17.06.2015г. выдано СМИ GAZETA-N1.RU Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор). Полная или частичная публикация материалов СМИ GAZETA-N1.RU разрешена только с письменного разрешения редакции! При цитировании материалов прямая активная ссылка на www.gazeta-n1.ru обязательна. Для печатных материалов указывать: СМИ GAZETA-N1.RU
Главный редактор: А.А. Субботин
Учредитель: ООО “Тори-пресс”
Адрес: 670031 г. Улан-Удэ, ул. Терешковой, 7
Дизайн и разработка — nanzat.ru
Дизайн и разработка — nanzat.ru