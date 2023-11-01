В Бурятии уклонист больше двух лет «отбивался» от армии в судах

В Бурятии суд рассмотрел уголовное дело в отношении 23-летнего жителя Иволгинского района, обвиняемого в уклонении от призыва на военную службу.Как сообщили в Следственном комитете Бурятии, с апреля 2021 года молодой человек неоднократно по результатам медкомиссий признавался годным к военной службе и подлежащим призыву.«Однако, не желая проходить военную службу, обвиняемый на протяжении двух лет, злоупотребляя своими правами, неоднократно по надуманным поводам обжаловал решения призывной комиссии в судах первой и апелляционной инстанций, затягивая сроки их исполнения до окончания периодов призыва. Суд каждый раз отказывал в удовлетворении его жалоб. После одного из таких судебных решений, когда в отношении молодого человека вновь стали проводится мероприятия по призыву на военную службу, он уклонился от получения повестки и явки в военный комиссариат, после чего был привлечен к уголовной ответственности», - рассказали в следственном ведомстве.Суд признал парня виновным и приговорил его к штрафу. Также с него взысканы процессуальные издержки.Фото: «Номер один»