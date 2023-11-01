У пленного военнослужащего из Бурятии украли все деньги

Весной 2023 в адрес Уполномоченного по правам человека в Бурятии Юлии Жамбаловой обратилась мама военнослужащего с просьбой помочь в поиске своего сына, находящегося на спецоперации. Вскоре было установлено, что мужчина попал в плен.«Благодаря совместной работе Юлии Жамбаловой, Уполномоченного по правам человека в РФ и Минобороны России военнослужащий был оперативно включён в списки на обмен и освобожден из плена», - рассказали в аппарате уполномоченного.Однако в мае 2023 родственники военного вновь обратились к Юлии Жамбаловой. Оказалось, что в период пребывания мужчины в плену с его личного счета были сняты деньги.«Юлия Жамбалова сразу же обратилась в МВД Бурятии для проведения проверки. Согласно информации из полиции, в настоящее время по данному факту в следственном отделе ОМВД России по Кяхтинскому району возбуждено уголовное дело по статье «Кража». Органы правопорядка проводят оперативно-розыскные и следственные мероприятия, направленные на установление лица, совершившего данное преступление», - сообщили в аппарате омбудсмена.Фото: «Номер один»