В Бурятии обдолбанный парень разгромил кафе

Рано утром в полицию Закаменска поступил звонок. Прохожий сообщил, что в одном из кафе города разбито окно, а изнутри слышен шум и грохот. На место был незамедлительно направлен наряд вневедомственной охраны.«Прибыв на место, росгвардейцы вошли в помещение, где обнаружили следы разгрома – сломанные холодильники, разбросанную мебель, разбитые бутылки и посуду. Самого злоумышленника задержали в кабинете администратора, где он успел выломать дверь и повредить мебель. 18-летний местный житель был доставлен в полицию. Результат освидетельствования молодого человека показал, что он пьян и находится под действием наркотиков», - рассказали в Росгвардии Бурятии.В полиции парень пояснил - около пяти утра он вдруг вспомнил, что его якобы избили в данном заведении месяц назад. Решив поквитаться за обиду, молодой человек разбил окно в кафе, проник внутрь и принялся крушить все вокруг.«По факту умышленного повреждения чужого имущества возбуждено уголовное дело. Причиненный заведению ущерб оценивается в 400 тысяч рублей», - сообщили в Росгвардии.Фото: Росгвардия Бурятии