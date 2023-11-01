В Бурятии три часа тушили пожар на пилораме

Ночью 1 ноября в экстренные службы поступило сообщение о дыме, который поднимался с территории неэксплуатируемой пилорамы в селе Турунтаево Прибайкальского района. К месту вызова направился личный состав 8-го Прибайкальского отряда ГПС РБ.«На момент прибытия пожарных на территории лесопилки горели пиломатериалы, навес и деревянный вагончик. Существовала угроза распространения огня на соседние надворные постройки, здания магазинов и кафе. Благодаря быстрым и грамотным действиям пожарных распространение огня удалось предотвратить. Для полной ликвидации пожара потребовалось более трёх часов», - рассказали в Республиканском агентстве ГО и ЧС.В тушении участвовали 12 огнеборцев и 6 единиц техники. Также ликвидировать возгорание помогало местное население.«В результате пожара сгорели пиломатериалы объёмом 4 кубометра, навес на площади 200 кв.метров и вагончик на площади 8 кв.м. По предварительным данным, причиной возгорания стало неосторожное обращение с огнём», - сообщили в агентстве.Фото: Республиканское агентство ГО и ЧС