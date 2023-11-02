Житель Улан-Удэ на 12 лет загремел в колонию из-за наркотиков

В Улан-Удэ суд рассмотрел уголовное дело в отношении 59-летнего горожанина, обвиняемого в незаконном обороте наркотиков в крупном размере.Как сообщили в прокуратуре Бурятии, ранее судимый мужчина решил заняться наркобизнесом, для чего вступил в сговор с двумя знакомыми.«С сентября 2021 года по август 2022 года преступная группа занималась сбором наркотикосодержащих растений и изготовлением из них наркотиков каннабисной группы для последующей продажи. При попытке реализовать запрещенные вещества соучастников задержали полицейские. Также в 2022 году организатор группы для собственного употребления приобрел гашиш и масло каннабиса, которые хранил по месту своего проживания», - рассказали в прокуратуре.Рассмотрев материалы дела, Октябрьский райсуд Улан-Удэ признал мужчину виновным и приговорил его к 12 годам 6 месяцам лишения свободы в колонии строгого режима. Приговор еще не вступил в законную силу.Что касается подельников мужчины, то один из них был осужден ранее, а второй скрылся и сейчас находится в розыске.Фото: «Номер один»