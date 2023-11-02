Бруцеллез в Бурятии перекинулся на людей

В Бурятии в связи с очередным очагом бруцеллеза в Джидинском районе под председательством зампреда правительства Галсана Дареева прошла противоэпизоотическая комиссия, сообщили в пресс-службе Управления ветеринарии республики.Всего с начала года по результатам лабораторных исследований в Джидинском районе выявлено 106 голов крупного рогатого скота, заболевшего бруцеллезом. Зарегистрировано два неблагополучных пункта – это территория сельских поселений «Енхорское» и «Боцинское» с 4 эпизоотическими очагами.В очагах появились первые заболевшие люди. У одного из них средняя тяжесть течения болезни, при которой поражаются коленные суставы, у другого наблюдается латентное течение болезни. У еще одного сельчанина имеется подозрение на бруцеллез.Последние очаги бруцеллеза были выявлены y КРС в сельском поселении «Боцинское». Диaгнoз пoдтвepдили y 43 живoтныx в двух личных пoдcoбных хозяйствах. Сейчас зараженные животные отчуждены от основного поголовья. В течение двух недель этот скот будет умерщвлен и утилизирован.Оба хозяйства закрыты на карантин. В одном из них почти 200 голов КРС, в другом - 350 голов. Поголовье регулярно исследуется, при получении положительных результатов животные также будут подлежать умерщвлению. Оба хозяйства будут считаться оздоровленным при получении подряд двух отрицательных результатов исследований на бруцеллез и отсутствии клинических признаков у животных в течение 180 дней.«К сожалению, все подворья, в которых выявлен бруцеллез, являются личными подсобными хозяйствами, из-за чего оказание мер государственной поддержки невозможно. В очагах, выявленных в мае-июне этого года, уничтожено около 150 голов скота, убытки сельчан составили около 7,5 млн. рублей», - сообщили в Управлении ветеринарии.Как подчеркивают в ведомстве, в организованном секторе, среди КФХ и сельхозтоваропроизводителей, ситуация по бруцеллезу благополучна. Это объясняется более высокой культурой организации производства и соблюдением ветеринарных правил и норм.В качестве основных версий возникновения новых вспышек бруцеллеза сейчас рассматриваются несанкционированный ввоз больного скота в хозяйства без согласования с ветеринарной службой и Россельхознадзором, а также перепасы зараженного поголовья с животными из соседних хозяйств, что влечет за собой дальнейшее распространение болезни.В связи с этим Управление ветеринарии РБ рекомендует жителям и фермерам проводить организованный выпас скота, то есть с пастухами, обязательно соблюдать ветеринарное законодательство в оформлении ветеринарных сопроводительных документов, регистрировать и вести полный учет сельскохозяйственных животных.В свою очередь Минсельхоз рекомендует сельчанам с большим поголовьем скота регистрироваться как КФХ. Тогда появляется возможность получить меры господдержки. Например, при страховании скота от болезней или гибели государство оплачивает половину стоимости страховки, а ущерб возмещается полностью.Бруцеллез является общей болезнью для человека и животных. Чаще бруцеллёз начинается остро, характеризуется поражением внутренних органов и костно-суставного аппарата. Стойкие остаточные явления после перенесенного бруцеллёза могут привести к инвалидности.Заразиться бруцеллезом можно при употреблении сырого молока от больных животных и приготовленных из него молочных продуктов, а также недостаточно проваренного и прожаренного мяса. Заражение может произойти и на производстве, связанном с обработкой кожи и шерсти, а также при уходе за больными животными и через предметы, зараженные их выделениями.Фото: Управление ветеринарии РБ