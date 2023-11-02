Для иркутянина рыбалка в Бурятии обошлась в 800 тысяч рублей

Прокуратура Бурятии через суд взыскала с жителя Иркутска более 803 тысяч рублей ущерба, который мужчина причинил водным биоресурсам республики.Иркутянина задержали в июне 2022 года сотрудники Пограничного управления ФСБ на приграничной территории Окинского района. Мужчина незаконно ловил рыбу на озере Ильчир. Несмотря на действие нерестового запрета, браконьер с использованием сетей выловил более тысячи рыб – 253 хариуса, 643 ельца и 14 налимов.За незаконный вылов водных биоресурсов мужчину судили и приговорили к 2 годам лишения свободы условно.Также прокурор Окинского района направил в суд иск о взыскании с осужденного причиненного ущерба. Свердловский районный суд Иркутска иск прокурора удовлетворил. Решение еще не вступило в законную силу.Фото: Пограничное управление ФСБ России по РБ