Происшествия 02.11.2023 в 11:07
Для иркутянина рыбалка в Бурятии обошлась в 800 тысяч рублей
Мужчина незаконно выловил на озере в Окинском районе более тысячи рыб
Текст: Андрей Константинов
Прокуратура Бурятии через суд взыскала с жителя Иркутска более 803 тысяч рублей ущерба, который мужчина причинил водным биоресурсам республики.
Иркутянина задержали в июне 2022 года сотрудники Пограничного управления ФСБ на приграничной территории Окинского района. Мужчина незаконно ловил рыбу на озере Ильчир. Несмотря на действие нерестового запрета, браконьер с использованием сетей выловил более тысячи рыб – 253 хариуса, 643 ельца и 14 налимов.
За незаконный вылов водных биоресурсов мужчину судили и приговорили к 2 годам лишения свободы условно.
Также прокурор Окинского района направил в суд иск о взыскании с осужденного причиненного ущерба. Свердловский районный суд Иркутска иск прокурора удовлетворил. Решение еще не вступило в законную силу.
Фото: Пограничное управление ФСБ России по РБ
Иркутянина задержали в июне 2022 года сотрудники Пограничного управления ФСБ на приграничной территории Окинского района. Мужчина незаконно ловил рыбу на озере Ильчир. Несмотря на действие нерестового запрета, браконьер с использованием сетей выловил более тысячи рыб – 253 хариуса, 643 ельца и 14 налимов.
За незаконный вылов водных биоресурсов мужчину судили и приговорили к 2 годам лишения свободы условно.
Также прокурор Окинского района направил в суд иск о взыскании с осужденного причиненного ущерба. Свердловский районный суд Иркутска иск прокурора удовлетворил. Решение еще не вступило в законную силу.
Фото: Пограничное управление ФСБ России по РБ
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