Происшествия 02.11.2023 в 12:10

В Бурятии «шедевр» сельского благоустройства обернулся уголовным делом

Главу поселения подозревают в оплате работ, которых по факту не было
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Текст: Андрей Константинов
В Бурятии «шедевр» сельского благоустройства обернулся уголовным делом
В Бурятии возбудили уголовное дело в отношении главы сельского поселения, оскандалившегося на всю республику благоустройством сквера «Молодежный» в Новокижингинске. Его подозревают в служебном подлоге.

Ранее на объект обратили внимание общественники из Общероссийского народного фронта. Как сообщали в ОНФ, по проекту в сквере в рамках благоустройства предполагались оборудовать площадку для проведения праздников - установить сцену, танцплощадку и сделать места для зрителей. На эти цели выделили 600 тысяч рублей. Но по факту подрядчик на резиновом настиле соорудил «шедевр», похожий на дешевую остановку из профлиста.


Заказчик - сельское поселение - работу сначала принял. Однако местные жители инсталляцию не оценили и забили тревогу в соцсетях и СМИ. После разгоревшегося скандала в сквере всё переделали. На месте установили техническую будку для музыкального оборудования, скамейки и металлические опоры для освещения, а также деревянное ограждение. Обязались провести и электричество.

Тем не менее, ОНФ обратился в прокуратуру, которая провела проверку и передала её материалы в Следственный комитет. Там в действиях главы поселения усмотрели состав преступления.

«В декабре 2022 года глава муниципального образования от лица возглавляемой администрации заключил контракт с подрядной организацией на выполнение работ по благоустройству сквера «Молодежный» в селе Новокижингинск. 26 июня 2023 года он подписал документы с заведомо ложными сведениями о стоимости выполненных работ, на основании которых подрядчику выплачены денежные средства, предусмотренные договором, в полном объеме. В действительности работы по благоустройству сквера были выполнены на значительно меньшую сумму, не соответствующую подписанным актам и проекту», - сообщили сегодня в Следственном комитете.

В настоящее время по уголовному делу проводятся необходимые следственные действия, направленные на установление всех обстоятельств преступления.

Фото: скриншоты видео ОНФ
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