Происшествия 02.11.2023 в 12:44

Один человек погиб, трое ранены в ДТП на трассе в Бурятии

В Прибайкальском районе столкнулись «Калдина» и УАЗ
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Текст: Андрей Константинов
Один человек погиб, трое ранены в ДТП на трассе в Бурятии
Крупное ДТП произошло сегодня на трассе в районе села Кика Прибайкальского района Бурятии. Там столкнулись автомобили «УАЗ» и «Тойота Калдина».

По данным вайбер-чата «Прибайкалье-инфо.24/7», в результате аварии один человек погиб, еще трое пострадали.

Обстоятельства происшествия сейчас устанавливаются.

Фото: скриншот видео «Прибайкалье-инфо.24/7»
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Один человек погиб, трое ранены в ДТП на трассе в Бурятии
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