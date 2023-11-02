Происшествия 02.11.2023 в 12:44
Один человек погиб, трое ранены в ДТП на трассе в Бурятии
В Прибайкальском районе столкнулись «Калдина» и УАЗ
Текст: Андрей Константинов
Крупное ДТП произошло сегодня на трассе в районе села Кика Прибайкальского района Бурятии. Там столкнулись автомобили «УАЗ» и «Тойота Калдина».
По данным вайбер-чата «Прибайкалье-инфо.24/7», в результате аварии один человек погиб, еще трое пострадали.
Обстоятельства происшествия сейчас устанавливаются.
Фото: скриншот видео «Прибайкалье-инфо.24/7»
По данным вайбер-чата «Прибайкалье-инфо.24/7», в результате аварии один человек погиб, еще трое пострадали.
Обстоятельства происшествия сейчас устанавливаются.
Фото: скриншот видео «Прибайкалье-инфо.24/7»
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