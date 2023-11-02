Один человек погиб, трое ранены в ДТП на трассе в Бурятии

Крупное ДТП произошло сегодня на трассе в районе села Кика Прибайкальского района Бурятии. Там столкнулись автомобили «УАЗ» и «Тойота Калдина».По данным вайбер-чата «Прибайкалье-инфо.24/7», в результате аварии один человек погиб, еще трое пострадали.Обстоятельства происшествия сейчас устанавливаются.Фото: скриншот видео «Прибайкалье-инфо.24/7»