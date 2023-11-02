В Улан-Удэ бабушка отфутболила «заместителя прокурора Бурятии»

Днем 1 ноября в полицию Улан-Удэ обратилась 75-летняя горожанка. Женщина рассказала, что перевела мошенникам 60 тысяч рублей. Сумма потерянных денег была бы еще больше, если бы не помощь оказавшихся рядом людей.Как сообщили в МВД Бурятии, пенсионерка стала жертвой стандартной мошеннической схемы. Позвонивший ей через мессенджер «московский дознаватель» сообщил, что некто, представившись её родственником, по полученной от пожилой женщины доверенности пытается оформить кредит. Чтобы пресечь угрозу, он предложил следовать инструкциям «сотрудницы Центробанка».Именно по рекомендации лже-работницы финансового учреждения бабушка впоследствии взяла займ. Правда, не сразу: первый банк ответил отказом, да и здоровье подвело – у пенсионерки повысилось давление и ей пришлось идти домой за лекарствами.Оператору банка, интересовавшемуся, по своей ли воле она оформляет кредит, пенсионерка ничего не сказала, настолько за два дня её «заговорили» аферисты. Одобренные средства в сумме 100 тысяч рублей пожилая горожанка по их указке поехала перечислять через банкомат в одном из магазинов самообслуживания.Не имея навыков пользования устройством, бабушка под руководством мошенников нажимала необходимые кнопки и вводила нужные цифры, скопив за собой очередь. Посетители стали торопить пенсионерку, а двое из них поинтересовались, зачем она переводит деньги на разные абонентские номера других регионов. Они высказали мнение, что пожилая женщина, по всей вероятности, имеет дело с интернет-преступниками. Именно это остановило её от перечисления дальнейших сумм.Впоследствии аферисты вновь пытались склонить жертву к переводу оставшихся 40 тысяч рублей. Для этих целей один из них даже представился заместителем прокурора Бурятии. Он угрожал, что в случае отказа бабушке предстоит выплатить государству сумму, втрое больше необходимой. Однако та, назвав собеседников мошенниками, прерывала разговор, а затем обратилась в полицию.По факту мошенничества возбуждено уголовное дело, ведется следствие.Фото: pixabay.com