Происшествия 02.11.2023 в 14:50
В Бурятии проведут акцию «Нет ненависти и вражде!»
В прошлом году в республике выявлено 9 преступлений экстремистского характера и один факт терроризма
Текст: Михаил Жапов
В Бурятии в прошлом году выявили 9 преступлений экстремистской направленности и 1 факт терроризма, сообщили в республиканском МВД . Также зафиксировано 29 правонарушений экстремистской направленности и связанных с возбуждением ненависти либо вражды. по национальному признаку.
По материалам Центра противодействия экстремизму МВД органами прокуратуры республики объявлено 15 предупреждений отдельным лицам о недопустимости осуществления экстремистской деятельности. В адрес Роскомнадзора направлены материалы в отношении 50 интернет-ресурсов, по которым принято решение о их блокировке.
МВД Бурятии приводит эту статистику в канун традиционной профилактической акции «Нет ненависти и вражде». Полицейские и психологи проведут занятия для детей по правилам безопасного поведения в социальных сетях, обсудят с подростками способы разрешения конфликтов.
Фото: pixabay.com
По материалам Центра противодействия экстремизму МВД органами прокуратуры республики объявлено 15 предупреждений отдельным лицам о недопустимости осуществления экстремистской деятельности. В адрес Роскомнадзора направлены материалы в отношении 50 интернет-ресурсов, по которым принято решение о их блокировке.
МВД Бурятии приводит эту статистику в канун традиционной профилактической акции «Нет ненависти и вражде». Полицейские и психологи проведут занятия для детей по правилам безопасного поведения в социальных сетях, обсудят с подростками способы разрешения конфликтов.
Фото: pixabay.com
Тегитерроризм профилактика акция