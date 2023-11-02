Происшествия 02.11.2023 в 14:50

В Бурятии проведут акцию «Нет ненависти и вражде!»

В прошлом году в республике  выявлено 9 преступлений экстремистского характера и один факт терроризма
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Текст: Михаил Жапов
В Бурятии проведут акцию «Нет ненависти и вражде!»
В Бурятии в прошлом году выявили 9 преступлений экстремистской направленности и 1 факт терроризма, сообщили в республиканском МВД . Также зафиксировано  29 правонарушений  экстремистской направленности и связанных с возбуждением ненависти либо вражды. по национальному признаку.

По материалам Центра противодействия экстремизму МВД органами прокуратуры республики объявлено 15 предупреждений отдельным лицам о недопустимости осуществления экстремистской деятельности. В адрес Роскомнадзора направлены материалы в отношении 50 интернет-ресурсов, по которым принято решение о их блокировке.

МВД Бурятии приводит эту статистику в канун традиционной профилактической акции «Нет ненависти и вражде». Полицейские и психологи проведут занятия для детей по правилам безопасного поведения в социальных сетях, обсудят с подростками способы разрешения конфликтов.

Фото: pixabay.com
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терроризм профилактика акция

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