В Бурятии проведут акцию «Нет ненависти и вражде!»

В Бурятии в прошлом году выявили 9 преступлений экстремистской направленности и 1 факт терроризма, сообщили в республиканском МВД . Также зафиксировано 29 правонарушений экстремистской направленности и связанных с возбуждением ненависти либо вражды. по национальному признаку.По материалам Центра противодействия экстремизму МВД органами прокуратуры республики объявлено 15 предупреждений отдельным лицам о недопустимости осуществления экстремистской деятельности. В адрес Роскомнадзора направлены материалы в отношении 50 интернет-ресурсов, по которым принято решение о их блокировке.МВД Бурятии приводит эту статистику в канун традиционной профилактической акции «Нет ненависти и вражде». Полицейские и психологи проведут занятия для детей по правилам безопасного поведения в социальных сетях, обсудят с подростками способы разрешения конфликтов.Фото: pixabay.com