В Бурятии успели спасти заблудившегося в лесу пенсионера

Вечером 2 ноября в экстренные службы поступило сообщение о том, что 73-летний житель села Бар Мухоршибирского района утром уехал в лес и не вернулся. На поиски пенсионера выехали трое пожарных из 7-го Мухоршибирского отряда ГПС РБ. Их сопровождал местный житель, который примерно знал, где находился пропавший мужчина.«Спустя час пожарные смогли отыскать пенсионера в лесу примерно в 4 км от села Бар. В связи с ухудшением здоровья он находился в тяжёлом состоянии. Огнеборцы оказали мужчине доврачебную помощь, после чего транспортировали его из леса и передали работникам скорой помощи», - сообщили в Республиканском агентстве ГО и ЧС.Фото: Республиканское агентство ГО и ЧС