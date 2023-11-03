Происшествия 03.11.2023 в 10:04

В Бурятии успели спасти заблудившегося в лесу пенсионера

Пожилого сельчанина нашли, когда он уже находился в тяжёлом состоянии
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Текст: Андрей Константинов
В Бурятии успели спасти заблудившегося в лесу пенсионера
Вечером 2 ноября в экстренные службы поступило сообщение о том, что 73-летний житель села Бар Мухоршибирского района утром уехал в лес и не вернулся. На поиски пенсионера выехали трое пожарных из 7-го Мухоршибирского отряда ГПС РБ. Их сопровождал местный житель, который примерно знал, где находился пропавший мужчина.

«Спустя час пожарные смогли отыскать пенсионера в лесу примерно в 4 км от села Бар. В связи с ухудшением здоровья он находился в тяжёлом состоянии. Огнеборцы оказали мужчине доврачебную помощь, после чего транспортировали его из леса и передали работникам скорой помощи», - сообщили в Республиканском агентстве ГО и ЧС.

Фото: Республиканское агентство ГО и ЧС
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