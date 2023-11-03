В Улан-Удэ гаишники-коррупционеры потянули за собой клиентов-взяткодателей

Правоохранители Бурятии продолжают расследовать уголовные дела, связанные с разоблачением в ГИБДД группы коррупционеров. Сами сотрудники Госавтоинспекции, которые за взятки раздавали водительские права направо и налево, уже осуждены. Однако теперь перед законом придется отвечать и тем, кто за взятки эти права у них покупал.В июне 2021 года по итогам служебной проверки в МВД по Республике Бурятия инспекторы были уволены по отрицательным мотивам. Собранные оперативниками материалы были направлены в следственные органы, которыми в отношении полицейских возбуждены уголовные дела. Сегодня Следственный комитет Бурятии сообщил о возбуждении уголовного дела за дачу взятки в отношении одного из местных адвокатов.«По данным следствия, в январе 2017 года адвокат за управление автомобилем в состоянии опьянения был привлечен к административной ответственности и был лишен водительских прав. По истечении установленного срока он пытался сдать обязательный в таких случаях теоретический экзамен на знание правил дорожного движения, но провалил его, и стал искать незаконные пути получения водительских прав. Мужчина обратился к знакомым, при посредничестве которых передал старшему государственному инспектору ГИБДД ОМВД России по Иволгинскому району взятку в размере 30 тысяч рублей. За незаконное денежное вознаграждение сотрудник полиции неправомерно оформил и выдал соответствующий экзаменационный лист, на основании которого адвокат позже получил водительское удостоверение», - сообщили в следственном ведомстве.В настоящее время по ходатайству следствия суд заключил адвоката под домашний арест.Однако адвокат – лишь один из многочисленных «клиентов» коррупционеров из ГИБДД. Всего в их деле фигурирует более 50 эпизодов получения взяток за незаконную выдачу водительских прав.По версии следствия, преступную группу в недрах Госавтоинспекции организовал старший инспектор по особым поручениям контрольно–профилактического отделения Управления ГИБДД МВД по Республике Бурятия Алексей Халбаев. При этом, как сказано в судебных материалах, именно он отвечал в ведомстве за «укрепление служебной дисциплины, законности и противодействие коррупции в подразделениях Госавтоинспекции», а также осуществлял контроль за подчиненными сотрудниками.В свою группу Халбаев вовлек старшего инспектора БДД РЭГ ГИБДД ОМВД России по Иволгинскому району Николая Даньшаева и инспектора безопасности дорожного движения регистрационно-экзаменационного отделения ГИБДД ОМВД России по Заиграевскому району Дениса Пинаева. Также в нее вошел один «гражданский», ему отводилась роль посредника.«Созданная и возглавляемая Халбаевым организованная преступная группа характеризовалась устойчивостью, сплоченностью и организованностью. Организованность преступной группы выражалась в беспрекословном подчинении руководителю, строгом следовании установленной им схеме совершения преступлений, четком распределении ролей между участниками, соблюдении конспирации», - говорится в материалах судебного дела.Конспирации инспекторы ГИБДД отводили особую роль. Они сводили очные встречи к минимуму, а для связи выбрали каналы, использующие сквозное шифрование и возможность безвозвратного удаления любой информации – Telegram и WhatsApp.«Организованная преступная группа под руководством Халбаева совершила не менее 52 эпизодов получения взяток, такое же количество служебных подлогов и неправомерных доступов к компьютерной информации. Группа прекратила свою преступную деятельность по обстоятельствам, не зависящим от воли его членов, так как её деятельность была пресечена сотрудниками правоохранительных органов», - сказано в судебных материалах.После расследования уголовного дела все члены ОПГ оказались на скамье подсудимых. Судили их по отдельности.Первым осудили Николая Даньшаева. Они признал вину и заключил досудебное соглашение о сотрудничестве. Его дело рассмотрели в особом порядке. В феврале 2023 года ему вынесли приговор – 3 года лишения свободы в колонии строгого режима со штрафом в размере 200 тысяч рублей. Инспектора взяли под стражу прямо в зале суда и этапировали в колонию. Сейчас он переведен оттуда в СИЗО Улан-Удэ для участия в процессуальных мероприятиях по адвокатскому делу.В июне был вынесен обвинительный приговор в отношении Алексея Халбаева. Какое наказание он получил, неизвестно – на сайте суда решение не опубликовано. Однако, как следует из судебной картотеки, приговор он обжаловать не стал.Денису Пинаеву вынесли приговор в конце сентября, сейчас он обжалует его в Верховном суде Бурятии.Фото: «Номер один»