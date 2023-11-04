На трассе в Бурятии грузовик протаранил несколько легковушек

По данным вайбер-чата «Кабанск-инфо.24/7», всего в аварии пострадали четыре машины. Четыре человека получили травмы различной степени тяжести. Двое из них госпитализированы в больницу.









ДТП с участием четырех автомобилей произошло днем 3 ноября на трассе в Кабанском районе Бурятии вблизи железнодорожного переезда поселка Селенгинск. На кадрах видео видно, как грузовик сначала врезается в легковушку, приготовившуюся повернусь налево, а затем, потеряв управление, буквально сносит еще один легковой автомобиль.Фото и видео: «Кабанск-инфо.24/7»