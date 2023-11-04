Мужчина и женщина пострадали на пожаре в Бурятии

Вечером 3 ноября в экстренные службы поступило сообщение о возгорании дома в поселке Новая Брянь. На вызов был отправлен личный состав 17-го Заиграевского отряда ГПС РБ - 9 человек и 4 единицы техники.«К моменту приезда пожарных жилой дом горел изнутри. Для ликвидации возгорания огнеборцам потребовалось около 6 часов. В результате пожара дом полностью выгорел изнутри на общей площади 56 кв.м. По предварительным данным, причиной возгорания стало короткое замыкание», - сообщили в Республиканском агентстве ГО и ЧС.Как уточнили в агентстве, на момент возникновения пожара хозяин дома и его сожительница спали. Обнаружив возгорание, мужчина выбежал через входную дверь, получив ожоги левой кисти и предплечья 2-й степени. Женщина вылезла через окно, травмировав при этом голову и кисти рук. После оказания медицинской помощи в больнице пострадавших отпустили на амбулаторное лечение.Фото: Республиканское агентство ГО и ЧС