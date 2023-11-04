Происшествия 04.11.2023 в 09:59

Мужчина и женщина пострадали на пожаре в Бурятии

Их дом полностью выгорел
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Текст: Андрей Константинов
Мужчина и женщина пострадали на пожаре в Бурятии
Вечером 3 ноября в экстренные службы поступило сообщение о возгорании дома в поселке Новая Брянь. На вызов был отправлен личный состав 17-го Заиграевского отряда ГПС РБ - 9 человек и 4 единицы техники.

«К моменту приезда пожарных жилой дом горел изнутри. Для ликвидации возгорания огнеборцам потребовалось около 6 часов. В результате пожара дом полностью выгорел изнутри на общей площади 56 кв.м. По предварительным данным, причиной возгорания стало короткое замыкание», - сообщили в Республиканском агентстве ГО и ЧС.

Как уточнили в агентстве, на момент возникновения пожара хозяин дома и его сожительница спали. Обнаружив возгорание, мужчина выбежал через входную дверь, получив ожоги левой кисти и предплечья 2-й степени. Женщина вылезла через окно, травмировав при этом голову и кисти рук. После оказания медицинской помощи в больнице пострадавших отпустили на амбулаторное лечение.

Фото: Республиканское агентство ГО и ЧС
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