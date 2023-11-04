Происшествия 04.11.2023 в 12:22

Жительница Бурятии потеряла миллион рублей при трудоустройстве на работу

Работодатель, которого женщина нашла в интернете, оказался мошенником
A- A+
Текст: Андрей Константинов
Жительница Бурятии потеряла миллион рублей при трудоустройстве на работу
За минувшую неделю жертвами интернет-преступников стали еще 77 жителей Бурятии. Они отдали мошенникам 13 миллионов рублей. Таким образом, общее число потерпевших с начала года выросло до 2168 человек, сообщили сегодня в республиканской прокуратуре. Общий причиненный ущерб составил 572,5 млн рублей.

Наибольшая сумма похищенных средств за последнюю неделю составила 1,1 млн рублей. Её потеряла жительница Кабанского района.

Женщина нашла в Интернете информацию о возможности трудоустройства, на которую откликнулась, оставив заявку со своими личными данными. Спустя непродолжительное время ей поступил телефонный звонок. Звонивший представился сотрудником кадрового агентства и предложил работу в удаленном режиме. Он пояснил, что для этого необходимо установить на телефоне соответствующее приложение, что женщина и сделала. Оказалось, что установленная на смартфон программа предназначена для дистанционного доступа к гаджету, с ее помощью злоумышленник похитил с банковского счета сельчанки 1,1 млн рублей.

Фото: «Номер один»
Теги
мошенничество

Все новости

В Бурятии двое иркутян обокрали официанта
04.11.2023 в 13:07
В Иркутск можно будет летать по субсидии
04.11.2023 в 12:57
Жительница Бурятии потеряла миллион рублей при трудоустройстве на работу
04.11.2023 в 12:22
Мужчина и женщина пострадали на пожаре в Бурятии
04.11.2023 в 09:59
Жители Бурятии могут подать документы на сверку трудового стажа в Сбере
04.11.2023 в 09:31
Один год клинике «Ритм» в 104 квартале
04.11.2023 в 09:06
На трассе в Бурятии грузовик протаранил несколько легковушек
04.11.2023 в 08:55
Победила смерть дважды
04.11.2023 в 07:00
Ирина Волк: В Бурятии окончено расследование дела о незаконной добыче нефрита
03.11.2023 в 17:07
В Улан-Удэ Русский драмтеатр показал спектакль в женской колонии
03.11.2023 в 16:45
ЗУРХАЙ
с 1 по 7 ноября

Читайте также
Мужчина и женщина пострадали на пожаре в Бурятии
Их дом полностью выгорел
04.11.2023 в 09:59
На трассе в Бурятии грузовик протаранил несколько легковушек
В аварии пострадали четыре человека (видео)
04.11.2023 в 08:55
Ирина Волк: В Бурятии окончено расследование дела о незаконной добыче нефрита
Перед судом предстанут двое граждан государств ближнего зарубежья и двое россиян
03.11.2023 в 17:07
В Улан-Удэ гаишники-коррупционеры потянули за собой клиентов-взяткодателей
На скамье подсудимых могут оказаться свыше 50 человек
03.11.2023 в 13:23
Следующая новость
Редакция сайта:
Тел.: +7 (3012) 297-046
Почта: info@gazeta-n1.ru
Реклама на сайте и в газете:
Тел.: +7 (3012) 297-057
Почта: gazeta-n1@yandex.ru
© 2012 — 2023
Редакция газеты GAZETA-N1.RU
Все права защищены.
© 2012 — 2023
Редакция газеты GAZETA-N1.RU
Все права защищены.
Редакция сайта:
Тел.: +7 (3012) 297-046
Почта: info@gazeta-n1.ru
Реклама на сайте и в газете:
Тел.: +7 (3012) 297-057
Почта: gazeta-n1@yandex.ru
Свидетельство о регистрации средства массовой информации Эл №ФС77-62128 от 17.06.2015г. выдано СМИ GAZETA-N1.RU Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор). Полная или частичная публикация материалов СМИ GAZETA-N1.RU разрешена только с письменного разрешения редакции! При цитировании материалов прямая активная ссылка на www.gazeta-n1.ru обязательна. Для печатных материалов указывать: СМИ GAZETA-N1.RU
Главный редактор: А.А. Субботин
Учредитель: ООО “Тори-пресс”
Адрес: 670031 г. Улан-Удэ, ул. Терешковой, 7
Дизайн и разработка — nanzat.ru
Дизайн и разработка — nanzat.ru