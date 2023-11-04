Жительница Бурятии потеряла миллион рублей при трудоустройстве на работу

За минувшую неделю жертвами интернет-преступников стали еще 77 жителей Бурятии. Они отдали мошенникам 13 миллионов рублей. Таким образом, общее число потерпевших с начала года выросло до 2168 человек, сообщили сегодня в республиканской прокуратуре. Общий причиненный ущерб составил 572,5 млн рублей.Наибольшая сумма похищенных средств за последнюю неделю составила 1,1 млн рублей. Её потеряла жительница Кабанского района.Женщина нашла в Интернете информацию о возможности трудоустройства, на которую откликнулась, оставив заявку со своими личными данными. Спустя непродолжительное время ей поступил телефонный звонок. Звонивший представился сотрудником кадрового агентства и предложил работу в удаленном режиме. Он пояснил, что для этого необходимо установить на телефоне соответствующее приложение, что женщина и сделала. Оказалось, что установленная на смартфон программа предназначена для дистанционного доступа к гаджету, с ее помощью злоумышленник похитил с банковского счета сельчанки 1,1 млн рублей.Фото: «Номер один»