Происшествия 04.11.2023 в 15:20

В Улан-Удэ на пожаре погиб пенсионер

Его тело огнеборцы нашли в загоревшейся квартире
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Текст: Андрей Константинов
В Улан-Удэ на пожаре погиб пенсионер
Сегодня утром в МЧС Бурятии поступило сообщение о пожаре в квартире на улице Чертенкова в Улан-Удэ.

«На момент прибытия огнеборцев из квартиры на втором этаже шел дым. Жильцы дома эвакуировались самостоятельно до приезда пожарных. Пожарные оперативно ликвидировали загорание дивана и личных вещей на площади 6 квадратных метров. В ходе тушения в одной из комнат было обнаружено тело 71-летнего мужчины без признаков жизни», - рассказали в МЧС Бурятии.

Всего к борьбе с огнем привлекались 11 пожарных и 3 единицы техники. Причина пожара сейчас устанавливается.

Фото: МЧС Бурятии
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