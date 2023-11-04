В Улан-Удэ на пожаре погиб пенсионер

Сегодня утром в МЧС Бурятии поступило сообщение о пожаре в квартире на улице Чертенкова в Улан-Удэ.«На момент прибытия огнеборцев из квартиры на втором этаже шел дым. Жильцы дома эвакуировались самостоятельно до приезда пожарных. Пожарные оперативно ликвидировали загорание дивана и личных вещей на площади 6 квадратных метров. В ходе тушения в одной из комнат было обнаружено тело 71-летнего мужчины без признаков жизни», - рассказали в МЧС Бурятии.Всего к борьбе с огнем привлекались 11 пожарных и 3 единицы техники. Причина пожара сейчас устанавливается.Фото: МЧС Бурятии