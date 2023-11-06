В районе Бурятии за сутки произошло два ДТП

В Кабанском районе Бурятии произошло два ДТП – пострадавших в обоих случаях нет.

Первое ДТП произошло на федеральной автодороге между селом Большая речка и станцией Боярский. Там перевернулся в кювет автомобиль «Хонда Фрид». В автомобиле находились пять человек. Пострадавших нет.

Позднее произошло еще одно ДТП на федеральной трассе в районе села Танхой. Там съехал в кювет автомобиль «Тойота Лэнд Крузер». Пострадавших также нет, сообщает "Кабанск-инфо.24/7".





Фото: "Номер один"