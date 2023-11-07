В Улан-Удэ полыхает торговый центр «Гвоздь»

«На месте работают пожарно-спасательные подразделения - 47 пожарных и 16 единиц техники», - сообщили в МЧС.







Как уточнили в МЧС, охваченная огнем кровля уже частично обрушилась.























Крупный пожар сегодня вспыхнул в мебельном торговом центре «Гвоздь» в Улан-Удэ. Как сообщили в МЧС Бурятии, горит кровля здания на площади 10 000 квадратных метров. По предварительной информации, пострадавших нет.Фото: скриншот, видео: МЧС Бурятии, соцсети