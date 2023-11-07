В Бурятии неадекватный мужчина махал ножом и угрожал соседям

«Прибыв на место, росгвардейцы зашли в дом к дебоширу, который к этому времени уже успокоился. Мужчина рассказал, что повздорил со своим знакомым после совместного распития алкоголя. При выяснении обстоятельств произошедшего сотрудники вневедомственной охраны обратили внимание на картонную коробку с растительной массой, от которой исходил характерный запах дикорастущей конопли», - сообщили в Росгвардии Бурятии.





Вечером в отдел полиции Кабанска поступило сообщение о том, что во дворе двухквартирного дома происходит конфликт. Жители рассказали, что их нетрезвый сосед ведет себя неадекватно – размахивает ножом, матерится и угрожает окружающим. На вызов выехал наряд вневедомственной охраны.Коробка у сельчанина изъяли. Экспертиза показала, что в ней была марихуана массой более 100 граммов.55-летнего ранее неоднократно судимого мужчину доставили в полицию для дальнейшего разбирательства. По факту незаконного оборота наркотиков возбуждено уголовное дело.Фото: Росгвардия Бурятии