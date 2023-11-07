Происшествия 07.11.2023 в 10:55

В Бурятии неадекватный мужчина махал ножом и угрожал соседям

В доме у сельского дебошира нашли коробку с марихуаной
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Текст: Андрей Константинов
В Бурятии неадекватный мужчина махал ножом и угрожал соседям
Вечером в отдел полиции Кабанска поступило сообщение о том, что во дворе двухквартирного дома происходит конфликт. Жители рассказали, что их нетрезвый сосед ведет себя неадекватно – размахивает ножом, матерится и угрожает окружающим. На вызов выехал наряд вневедомственной охраны.

«Прибыв на место, росгвардейцы зашли в дом к дебоширу, который к этому времени уже успокоился. Мужчина рассказал, что повздорил со своим знакомым после совместного распития алкоголя. При выяснении обстоятельств произошедшего сотрудники вневедомственной охраны обратили внимание на картонную коробку с растительной массой, от которой исходил характерный запах дикорастущей конопли», - сообщили в Росгвардии Бурятии.


Коробка у сельчанина изъяли. Экспертиза показала, что в ней была марихуана массой более 100 граммов.

55-летнего ранее неоднократно судимого мужчину доставили в полицию для дальнейшего разбирательства. По факту незаконного оборота наркотиков возбуждено уголовное дело.

Фото: Росгвардия Бурятии
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наркотик дебош

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