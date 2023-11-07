Происшествия 07.11.2023 в 12:24

В Бурятии пьяный студент угнал автомобиль колледжа

Юноша решил покататься в компании с приятелем и девушками
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Текст: Андрей Константинов
В Бурятии пьяный студент угнал автомобиль колледжа
Ночью 6 ноября в селе Сосново-Озерское сотрудники ДПС после погони остановили автомобиль под управлением 18-летнего водителя. В салоне машины также находились его друзья. Освидетельствование молодого человека показало, что он пьян.

На вопрос, кому принадлежит авто, парень признался, что угнал его с территории колледжа, где сам обучается. По словам молодого человека, используемый в учебных целях автомобиль находился в боксе, где он, по разрешению руководства учебного заведения, ремонтирует свою недавно купленную машину.

Взяв и не вернув охраннику ключи от гаража, парень ночью вытолкал из бокса машину и в компании приятеля и двух девушек поехал кататься. О случившемся руководство колледжа узнало от полицейских.

«Ранее юноша к уголовной ответственности не привлекался, однако попадал в поле зрения правоохранительных органов. По факту угона возбуждено уголовное дело. Также в отношении водителя составлен ряд административных протоколов», - сообщили в МВД Бурятии.

Фото: «Номер один»
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