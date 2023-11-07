Происшествия 07.11.2023 в 14:44
По факту пожара в торговом центре в Улан-Удэ возбуждено уголовное дело
Дознаватели МЧС устанавливают причину возгорания
Текст: Андрей Константинов
Уголовное дело возбуждено по факту пожара в торговом центре «Гвоздь» в Улан-Удэ, сообщила заместитель прокурора Бурятии Светлана Козлова.
«Прокуратурой Бурятии организован контроль за ходом проверочных мероприятий по установлению причин возникновения пожара в ТЦ «Гвоздь». В настоящее время правоохранительными органами проводится осмотр места происшествия. Органом дознания МЧС возбуждено уголовное дело по ст. 168 УК РФ - «Уничтожение или повреждение имущества по неосторожности». Ход расследования поставлен на контроль в прокуратуре республики», - рассказала Светлана Козлова в интервью СМИ.
Напомним, сообщение о возгорании автопокрышек и мусорного бака на территории торгового центра поступило в четвёртом часу утра. К моменту приезда первых пожарно-спасательных подразделений происходило интенсивное горение стены ТЦ с переходом огня на кровлю здания. В ходе разведки огнеборцы вскрыли металлоконструкции в нескольких местах и выяснили, что скрытое горение происходит по всей площади кровли. Пожару был присвоен четвертый повышенный ранг.
По предварительным данным, общая площадь возгорания составила более 22000 квадратных метров. Произошло частичное обрушение кровли здания.
На данный момент открытое горение в торговом центре ликвидировано. Пожарные проводят работы по разбору сгоревших конструкций.
Фото: скриншот видео прокуратуры Бурятии
«Прокуратурой Бурятии организован контроль за ходом проверочных мероприятий по установлению причин возникновения пожара в ТЦ «Гвоздь». В настоящее время правоохранительными органами проводится осмотр места происшествия. Органом дознания МЧС возбуждено уголовное дело по ст. 168 УК РФ - «Уничтожение или повреждение имущества по неосторожности». Ход расследования поставлен на контроль в прокуратуре республики», - рассказала Светлана Козлова в интервью СМИ.
Напомним, сообщение о возгорании автопокрышек и мусорного бака на территории торгового центра поступило в четвёртом часу утра. К моменту приезда первых пожарно-спасательных подразделений происходило интенсивное горение стены ТЦ с переходом огня на кровлю здания. В ходе разведки огнеборцы вскрыли металлоконструкции в нескольких местах и выяснили, что скрытое горение происходит по всей площади кровли. Пожару был присвоен четвертый повышенный ранг.
По предварительным данным, общая площадь возгорания составила более 22000 квадратных метров. Произошло частичное обрушение кровли здания.
На данный момент открытое горение в торговом центре ликвидировано. Пожарные проводят работы по разбору сгоревших конструкций.
Фото: скриншот видео прокуратуры Бурятии
Тегипожар