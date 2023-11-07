Происшествия 07.11.2023 в 16:52
Житель Улан-Удэ получил 11 лет колонии за убийство женщины
В ходе ссоры из-за пустяка горожанин задушил сожительницу
Текст: Андрей Константинов
В Улан-Удэ суд рассмотрел уголовное дело в отношении 48-летнего горожанина, обвиняемого в убийстве.
Как сообщили в Следственном комитете Бурятии, вечером 13 июля в комнате общежития на улице Пушкина в Улан-Удэ между мужчиной и его сожительницей на фоне алкогольного опьянения из-за незначительного повода произошла ссора. В её ходе злоумышленник сначала руками, а затем коленом сдавил шею женщины, отчего та умерла. После этого мужчина уснул, а следующим утром снова принялся употреблять алкоголь, пока один из его знакомых, случайно узнавший о происшествии, не обратился в правоохранительные органы.
Суд признал мужчину виновным и приговорил его к 11 годам колонии строгого режима.
Фото: Следственный комитет Бурятии
Как сообщили в Следственном комитете Бурятии, вечером 13 июля в комнате общежития на улице Пушкина в Улан-Удэ между мужчиной и его сожительницей на фоне алкогольного опьянения из-за незначительного повода произошла ссора. В её ходе злоумышленник сначала руками, а затем коленом сдавил шею женщины, отчего та умерла. После этого мужчина уснул, а следующим утром снова принялся употреблять алкоголь, пока один из его знакомых, случайно узнавший о происшествии, не обратился в правоохранительные органы.
Суд признал мужчину виновным и приговорил его к 11 годам колонии строгого режима.
Фото: Следственный комитет Бурятии
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