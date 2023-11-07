Житель Улан-Удэ получил 11 лет колонии за убийство женщины

В Улан-Удэ суд рассмотрел уголовное дело в отношении 48-летнего горожанина, обвиняемого в убийстве.Как сообщили в Следственном комитете Бурятии, вечером 13 июля в комнате общежития на улице Пушкина в Улан-Удэ между мужчиной и его сожительницей на фоне алкогольного опьянения из-за незначительного повода произошла ссора. В её ходе злоумышленник сначала руками, а затем коленом сдавил шею женщины, отчего та умерла. После этого мужчина уснул, а следующим утром снова принялся употреблять алкоголь, пока один из его знакомых, случайно узнавший о происшествии, не обратился в правоохранительные органы.Суд признал мужчину виновным и приговорил его к 11 годам колонии строгого режима.Фото: Следственный комитет Бурятии