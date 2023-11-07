Происшествия 07.11.2023 в 16:52

Житель Улан-Удэ получил 11 лет колонии за убийство женщины

В ходе ссоры из-за пустяка горожанин задушил сожительницу
A- A+
Текст: Андрей Константинов
Житель Улан-Удэ получил 11 лет колонии за убийство женщины
В Улан-Удэ суд рассмотрел уголовное дело в отношении 48-летнего горожанина, обвиняемого в убийстве.

Как сообщили в Следственном комитете Бурятии, вечером 13 июля в комнате общежития на улице Пушкина в Улан-Удэ между мужчиной и его сожительницей на фоне алкогольного опьянения из-за незначительного повода произошла ссора. В её ходе злоумышленник сначала руками, а затем коленом сдавил шею женщины, отчего та умерла. После этого мужчина уснул, а следующим утром снова принялся употреблять алкоголь, пока один из его знакомых, случайно узнавший о происшествии, не обратился в правоохранительные органы.

Суд признал мужчину виновным и приговорил его к 11 годам колонии строгого режима.  

Фото: Следственный комитет Бурятии
Теги
убийство

Все новости

Житель Улан-Удэ получил 11 лет колонии за убийство женщины
07.11.2023 в 16:52
В Улан-Удэ открылась новая школа в микрорайоне Забайкальский
07.11.2023 в 16:43
В Улан-Удэ завершился фестиваль имени Ларисы Сахьяновой и Петра Абашеева
07.11.2023 в 16:33
Дым от пожара в «Гвозде» испортил атмосферу в Улан-Удэ
07.11.2023 в 16:16
По факту пожара в торговом центре в Улан-Удэ возбуждено уголовное дело
07.11.2023 в 14:44
В Бурятии бизнес-омбудсмен республики открыл горячую линию по ЧП в ТЦ «Гвоздь»
07.11.2023 в 14:38
В Улан-Удэ сгорел офис «Читаэнергосбыта»
07.11.2023 в 14:29
Жителей Бурятии предупреждают об опасности провалиться под лед
07.11.2023 в 14:12
Театр Российской армии приезжает в Бурятию
07.11.2023 в 14:04
Бурятский госуниверситет будет готовить специалистов в области буддийской философии
07.11.2023 в 13:59
ЗУРХАЙ
с 8 по 14 ноября

Читайте также
Дым от пожара в «Гвозде» испортил атмосферу в Улан-Удэ
Вблизи от пожарища зафиксированы превышения ПДК некоторых вредных веществ

07.11.2023 в 16:16
По факту пожара в торговом центре в Улан-Удэ возбуждено уголовное дело
Дознаватели МЧС устанавливают причину возгорания
07.11.2023 в 14:44
В Бурятии бизнес-омбудсмен республики открыл горячую линию по ЧП в ТЦ «Гвоздь»
Будет организована встреча пострадавших предпринимателей со всеми необходимыми органами и службами
07.11.2023 в 14:38
В Улан-Удэ сгорел офис «Читаэнергосбыта»
Он пострадал в результате крупного пожара в здании торгового центра «Гвоздь»
07.11.2023 в 14:29
Следующая новость
Редакция сайта:
Тел.: +7 (3012) 297-046
Почта: info@gazeta-n1.ru
Реклама на сайте и в газете:
Тел.: +7 (3012) 297-057
Почта: gazeta-n1@yandex.ru
© 2012 — 2023
Редакция газеты GAZETA-N1.RU
Все права защищены.
© 2012 — 2023
Редакция газеты GAZETA-N1.RU
Все права защищены.
Редакция сайта:
Тел.: +7 (3012) 297-046
Почта: info@gazeta-n1.ru
Реклама на сайте и в газете:
Тел.: +7 (3012) 297-057
Почта: gazeta-n1@yandex.ru
Свидетельство о регистрации средства массовой информации Эл №ФС77-62128 от 17.06.2015г. выдано СМИ GAZETA-N1.RU Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор). Полная или частичная публикация материалов СМИ GAZETA-N1.RU разрешена только с письменного разрешения редакции! При цитировании материалов прямая активная ссылка на www.gazeta-n1.ru обязательна. Для печатных материалов указывать: СМИ GAZETA-N1.RU
Главный редактор: А.А. Субботин
Учредитель: ООО “Тори-пресс”
Адрес: 670031 г. Улан-Удэ, ул. Терешковой, 7
Дизайн и разработка — nanzat.ru
Дизайн и разработка — nanzat.ru