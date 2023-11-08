В Улан-Удэ убийце парня в летнем кафе вынесли приговор

Как сообщили сегодня в прокуратуре Бурятии, суд признал обвиняемого виновным и приговорил его к 9 годам колонии строгого режима. Приговор уже вступил в законную силу.









Железнодорожный райсуд Улан-Удэ рассмотрел уголовное дело в отношении 27-летнего горожанина, обвиняемого в убийстве.Преступление произошло ночью 11 июня в летнем кафе на улице Лимонова в Улан-Удэ. По версии следствия, у обвиняемого, который пришел в заведение со своей девушкой, после употребления алкоголя на фоне ревности возник конфликт с одним из посетителей заведения, переросший в потасовку, которая продолжилась на улице. Позже очевидцы разняли дравшихся людей. Однако обвиняемый, не успокоившись, выхватил из кармана нож, забежал вслед за противником обратно в кафе и нанес ему два удара в грудь и живот, после чего скрылся. Потерпевший вскоре скончался от острой кровопотери. Убитому парню было 29 лет.Фото: «Номер один»