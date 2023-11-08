Происшествия 08.11.2023 в 09:41

В Улан-Удэ убийце парня в летнем кафе вынесли приговор

Горожанин на почве ревности дважды ударил ножом оппонента
A- A+
Текст: Андрей Константинов
В Улан-Удэ убийце парня в летнем кафе вынесли приговор
Железнодорожный райсуд Улан-Удэ рассмотрел уголовное дело в отношении 27-летнего горожанина, обвиняемого в убийстве.

Преступление произошло ночью 11 июня в летнем кафе на улице Лимонова в Улан-Удэ. По версии следствия, у обвиняемого, который пришел в заведение со своей девушкой, после употребления алкоголя на фоне ревности возник конфликт с одним из посетителей заведения, переросший в потасовку, которая продолжилась на улице. Позже очевидцы разняли дравшихся людей. Однако обвиняемый, не успокоившись, выхватил из кармана нож, забежал вслед за противником обратно в кафе и нанес ему два удара в грудь и живот, после чего скрылся. Потерпевший вскоре скончался от острой кровопотери. Убитому парню было 29 лет.

Как сообщили сегодня в прокуратуре Бурятии, суд признал обвиняемого виновным и приговорил его к 9 годам колонии строгого режима. Приговор уже вступил в законную силу.



Фото: «Номер один»
Теги
убийство

Все новости

Заместитель прокурора Бурятии примет бизнесменов-погорельцев
08.11.2023 в 10:26
В Бурятии запланирована модернизация 50 почтовых отделений
08.11.2023 в 10:15
Прокуратура «приземлила» цены на продукты на севере Бурятии
08.11.2023 в 10:06
В Улан-Удэ цирк выступил для детей с ограниченными возможностями
08.11.2023 в 09:43
В Улан-Удэ убийце парня в летнем кафе вынесли приговор
08.11.2023 в 09:41
Спрос на персонал в Бурятии вырос на 42%
08.11.2023 в 09:29
В Бурятии горит крупное предприятие
08.11.2023 в 09:11
БРАКованный бизнес
08.11.2023 в 09:00
Проверка товаров в приложении «Госуслуги»
08.11.2023 в 09:00
В Бурятии льготная ипотека становится способом финансовых махинаций
08.11.2023 в 06:00
ЗУРХАЙ
с 8 по 14 ноября

Читайте также
В Бурятии горит крупное предприятие
Возгорание произошло на одном из объектов Озерной горнорудной компании (информация обновляется)
08.11.2023 в 09:11
В Бурятии возбуждено второе уголовное дело по факту пожара в ТЦ «Гвоздь»
Ход и результаты расследования уголовного дела поставлены на контроль в центральном аппарате СКР
07.11.2023 в 22:51
Житель Улан-Удэ получил 11 лет колонии за убийство женщины
В ходе ссоры из-за пустяка горожанин задушил сожительницу
07.11.2023 в 16:52
Дым от пожара в «Гвозде» испортил атмосферу в Улан-Удэ
Вблизи от пожарища зафиксированы превышения ПДК некоторых вредных веществ

07.11.2023 в 16:16
Следующая новость
Редакция сайта:
Тел.: +7 (3012) 297-046
Почта: [email protected]
Реклама на сайте и в газете:
Тел.: +7 (3012) 297-057
Почта: [email protected]
© 2012 — 2023
Редакция газеты GAZETA-N1.RU
Все права защищены.
© 2012 — 2023
Редакция газеты GAZETA-N1.RU
Все права защищены.
Редакция сайта:
Тел.: +7 (3012) 297-046
Почта: [email protected]
Реклама на сайте и в газете:
Тел.: +7 (3012) 297-057
Почта: [email protected]
Свидетельство о регистрации средства массовой информации Эл №ФС77-62128 от 17.06.2015г. выдано СМИ GAZETA-N1.RU Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор). Полная или частичная публикация материалов СМИ GAZETA-N1.RU разрешена только с письменного разрешения редакции! При цитировании материалов прямая активная ссылка на www.gazeta-n1.ru обязательна. Для печатных материалов указывать: СМИ GAZETA-N1.RU
Главный редактор: А.А. Субботин
Учредитель: ООО “Тори-пресс”
Адрес: 670031 г. Улан-Удэ, ул. Терешковой, 7
Дизайн и разработка — nanzat.ru
Дизайн и разработка — nanzat.ru