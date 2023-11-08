Происшествия 08.11.2023 в 14:22
В Бурятии локализовали пожар в цеху Озерной горнорудной компании
Борьба с огнем продолжается
Текст: Андрей Константинов
По состоянию на 14 часов пожар в неэксплуатированном помещении цеха флотации Озерной горнорудной компании локализован. Работы по полной ликвидации возгорания продолжаются, сообщили в Республиканском агентстве ГО и ЧС.
Напомним, пожар на предприятии возник сегодня утром. По уточненной информации, огнем было охвачено около 500 кв. метров здания, горели отделочные материалы. Всего к тушению привлечено 32 пожарных и 18 единиц техники.
Фото: скриншот видео Республиканского агентства ГО и ЧС
Напомним, пожар на предприятии возник сегодня утром. По уточненной информации, огнем было охвачено около 500 кв. метров здания, горели отделочные материалы. Всего к тушению привлечено 32 пожарных и 18 единиц техники.
Фото: скриншот видео Республиканского агентства ГО и ЧС
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