Происшествия 08.11.2023 в 14:22

В Бурятии локализовали пожар в цеху Озерной горнорудной компании

Борьба с огнем продолжается
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Текст: Андрей Константинов
В Бурятии локализовали пожар в цеху Озерной горнорудной компании
По состоянию на 14 часов пожар в неэксплуатированном помещении цеха флотации Озерной горнорудной компании локализован. Работы по полной ликвидации возгорания продолжаются, сообщили в Республиканском агентстве ГО и ЧС.

Напомним, пожар на предприятии возник сегодня утром. По уточненной информации, огнем было охвачено около 500 кв. метров здания, горели отделочные материалы. Всего к тушению привлечено 32 пожарных и 18 единиц техники.

Фото: скриншот видео Республиканского агентства ГО и ЧС
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