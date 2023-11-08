В Бурятии женщина погибла в горящем доме

Ранним утром 8 ноября в экстренные службы поступило сообщение о пожаре в доме в селе Байкало-Кудара Кабанского района. На вызов был направлен личный состав 26-й пожарной части 2-го Кабанского отряда ГПС РБ.«К приезду дежурного караула дом полностью был охвачен огнём. Для тушения возгорания потребовалось более часа. В результате пожара обрушилась крыша дома на площади 25 кв.м., сгорела веранда», - рассказали в Республиканском агентстве ГО и ЧС.На момент пожара внутри дома находились мужчина и женщина. Обнаружив возгорание, мужчина выбежал из помещения через входную дверь, получив ожоги спины и кисти рук. 53-летняя женщина спастись не смогла – её тело огнеборцы обнаружили в ходе тушения.По предварительным данным, причиной возгорания стало нарушение правил пожарной безопасности при эксплуатации бытовых электроприборов.Фото: Республиканское агентство ГО и ЧС