Происшествия 08.11.2023 в 16:32

В Бурятии женщина погибла в горящем доме

Мужчина успел выбежать, он получил ожоги
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Текст: Андрей Константинов
В Бурятии женщина погибла в горящем доме
Ранним утром 8 ноября в экстренные службы поступило сообщение о пожаре в доме в селе Байкало-Кудара Кабанского района. На вызов был направлен личный состав 26-й пожарной части 2-го Кабанского отряда ГПС РБ.

«К приезду дежурного караула дом полностью был охвачен огнём. Для тушения возгорания потребовалось более часа. В результате пожара обрушилась крыша дома на площади 25 кв.м., сгорела веранда», - рассказали в Республиканском агентстве ГО и ЧС.
 
На момент пожара внутри дома находились мужчина и женщина. Обнаружив возгорание, мужчина выбежал из помещения через входную дверь, получив ожоги спины и кисти рук. 53-летняя женщина спастись не смогла – её тело огнеборцы обнаружили в ходе тушения.

По предварительным данным, причиной возгорания стало нарушение правил пожарной безопасности при эксплуатации бытовых электроприборов.

Фото: Республиканское агентство ГО и ЧС
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ЗУРХАЙ
с 8 по 14 ноября

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