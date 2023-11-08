Происшествия 08.11.2023 в 17:44

В Бурятии во время пожара хозяин-алкоголик оставил собак заживо гореть на цепи

Один из питомцев чудом спасся, теперь ему требуется операция
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Текст: Евгения Гармаева
В Бурятии во время пожара хозяин-алкоголик оставил собак заживо гореть на цепи

Страшная история случилась в Улан-Удэ. Деревянная постройка вспыхнула от огня, в это время в ограде дома находились две собаки на цепи. Хозяин дома был пьян, ему не пришло в голову отцепить животных. По итогу, одна собака сгорела заживо, а второй пес спасся, но получил страшные ожоги.

«Гриша - небольшой добрый пёс, переживший в своей жизни такое, что снилось, пожалуй, только средневековым инквизиторам. Когда в его доме начался пожар, никто не подумал отцепить собак! И пока дом горел, Гриша сидел на цепи и горел заживо. Вторая собака, сидевшая чуть ближе к огню, погибла страшной смертью. Но Гриша выжил. И теперь ему требуется не менее 3 операций чтобы перестать чувствовать непрекращающуюся боль»,

 - рассказали в фонде «Собака счастья».
У бедняги сгорела лапа, и теперь её остатки нужно ампутировать. К сожалению, хозяина Гриши не шибко волновала судьба его питомца – он даже не потрудился доставить собаку в ветклинику, бросив его умирать на улице. Питомца привезла к врачам неравнодушная горожанка. Сейчас Грише очень нужна помощь жителей.

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Фото: "Собака счастья"

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собака жестокое обращение с животными пожар

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