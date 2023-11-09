Житель Улан-Удэ может получить 20 лет тюрьмы за нападение на гаишников

Исполняющий обязанности прокурора Бурятии Алексей Шевченко утвердил обвинительное заключение по уголовному делу в отношении 38-летнего жителя Улан-Удэ, которого обвиняют в посягательстве на жизнь сотрудников правоохранительных органов.Как ранее рассказывали в Следственном комитете Бурятии, вечером 21 февраля на одной из улиц Улан-Удэ водитель, нарушив правила, совершил столкновение с другой машиной, после чего скрылся, уехав домой на улицу Блюхера. Там спустя некоторое время его поврежденную машину обнаружили сотрудники ДПС. Правоохранители начали процедуру эвакуации автомобиля для последующего административного разбирательства.«В этот момент пьяный мужчина напал на них с топором, стал им замахиваться, выкрикивать угрозы убийством, после чего повредил служебный автомобиль и затем попытался нанести удары полицейским. Его действия пресекли сотрудники полиции, после чего мужчину задержали. На основании ходатайства следствия по решению суда его заключили под стражу», - сообщали в следственном ведомстве.В настоящее время уголовное дело направлено в Верховный суд Бурятии для рассмотрения по существу. Как уточнили в республиканской прокуратуре, мужчине грозит от 12 до 20 лет лишения свободы.Фото: Следственный комитет Бурятии