Происшествия 09.11.2023 в 09:16

Житель Улан-Удэ может получить 20 лет тюрьмы за нападение на гаишников

Пьяный мужчина пытался зарубить полицейских топором
A- A+
Текст: Андрей Константинов
Житель Улан-Удэ может получить 20 лет тюрьмы за нападение на гаишников
Исполняющий обязанности прокурора Бурятии Алексей Шевченко утвердил обвинительное заключение по уголовному делу в отношении 38-летнего жителя Улан-Удэ, которого обвиняют в посягательстве на жизнь сотрудников правоохранительных органов.

Как ранее рассказывали в Следственном комитете Бурятии, вечером 21 февраля на одной из улиц Улан-Удэ водитель, нарушив правила, совершил столкновение с другой машиной, после чего скрылся, уехав домой на улицу Блюхера. Там спустя некоторое время его поврежденную машину обнаружили сотрудники ДПС. Правоохранители начали процедуру эвакуации автомобиля для последующего административного разбирательства.

«В этот момент пьяный мужчина напал на них с топором, стал им замахиваться, выкрикивать угрозы убийством, после чего повредил служебный автомобиль и затем попытался нанести удары полицейским. Его действия пресекли сотрудники полиции, после чего мужчину задержали. На основании ходатайства следствия по решению суда его заключили под стражу», - сообщали в следственном ведомстве.

В настоящее время уголовное дело направлено в Верховный суд Бурятии для рассмотрения по существу. Как уточнили в республиканской прокуратуре, мужчине грозит от 12 до 20 лет лишения свободы.

Фото: Следственный комитет Бурятии
Теги
гибдд нападение

Все новости

Житель Улан-Удэ может получить 20 лет тюрьмы за нападение на гаишников
09.11.2023 в 09:16
Возмещение расходов за медосмотр
09.11.2023 в 09:00
Мобилизованного жителя Бурятии записали в дезертиры
09.11.2023 в 06:00
«Жена три месяца на улицу не выходила»
08.11.2023 в 17:50
В Бурятии во время пожара хозяин-алкоголик оставил собак заживо гореть на цепи
08.11.2023 в 17:44
Вывески в центре Улан-Удэ приведут к единому стилю
08.11.2023 в 17:42
Движение автобусов по улицам Левченко и Радикальцева восстановят 11 ноября
08.11.2023 в 17:28
В Улан-Удэ Школа креативных индустрий показывает первые достижения
08.11.2023 в 17:04
Дед Мороз поехал по России
08.11.2023 в 16:35
В Бурятии женщина погибла в горящем доме
08.11.2023 в 16:32
ЗУРХАЙ
с 8 по 14 ноября

Читайте также
«Жена три месяца на улицу не выходила»
Под Новосибирском начальника ЖКХ судят за ветку, рухнувшую на голову сибирячке
08.11.2023 в 17:50
В Бурятии во время пожара хозяин-алкоголик оставил собак заживо гореть на цепи
Один из питомцев чудом спасся, теперь ему требуется операция
08.11.2023 в 17:44
В Бурятии женщина погибла в горящем доме
Мужчина успел выбежать, он получил ожоги
08.11.2023 в 16:32
В Бурятии потушили пожар на ГОКе
Компания проведет внутреннее расследование причин происшествия
08.11.2023 в 15:50
Следующая новость
Редакция сайта:
Тел.: +7 (3012) 297-046
Почта: [email protected]
Реклама на сайте и в газете:
Тел.: +7 (3012) 297-057
Почта: [email protected]
© 2012 — 2023
Редакция газеты GAZETA-N1.RU
Все права защищены.
© 2012 — 2023
Редакция газеты GAZETA-N1.RU
Все права защищены.
Редакция сайта:
Тел.: +7 (3012) 297-046
Почта: [email protected]
Реклама на сайте и в газете:
Тел.: +7 (3012) 297-057
Почта: [email protected]
Свидетельство о регистрации средства массовой информации Эл №ФС77-62128 от 17.06.2015г. выдано СМИ GAZETA-N1.RU Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор). Полная или частичная публикация материалов СМИ GAZETA-N1.RU разрешена только с письменного разрешения редакции! При цитировании материалов прямая активная ссылка на www.gazeta-n1.ru обязательна. Для печатных материалов указывать: СМИ GAZETA-N1.RU
Главный редактор: А.А. Субботин
Учредитель: ООО “Тори-пресс”
Адрес: 670031 г. Улан-Удэ, ул. Терешковой, 7
Дизайн и разработка — nanzat.ru
Дизайн и разработка — nanzat.ru