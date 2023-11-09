В Улан-Удэ воровка и грабитель заперлись в гостинице

В Улан-Удэ благодаря кнопке тревожной сигнализации в гостинице росгвардейцы задержали находившихся в розыске мужчину и женщину.Как рассказали в Росгвардии Бурятии, вызов поступил с одной из гостиниц в Железнодорожном районе города. Прибывшему наряду вневедомственной охраны администратор сообщила, что двое постояльцев закрылись в номере и отказываются покидать его.«В ходе разбирательства конфликтной ситуации росгвардейцы установили, что проблемные клиенты находятся в розыске по подозрению в совершенных ранее преступлениях. Ранее судимый 26-летний мужчина подозревается в грабеже, а его 29-летняя сожительница – в похищении телефона в одном из хостелов города. Задержанных доставили в полицию для принятия правового решения», - сообщили в Росгвардии.Фото: Росгвардия Бурятии