Происшествия 09.11.2023 в 11:11

В Улан-Удэ воровка и грабитель заперлись в гостинице

Чтобы выдворить постояльцев, администратору пришлось вызвать росгвардейцев
A- A+
Текст: Андрей Константинов
В Улан-Удэ воровка и грабитель заперлись в гостинице
В Улан-Удэ благодаря кнопке тревожной сигнализации в гостинице росгвардейцы задержали находившихся в розыске мужчину и женщину.

Как рассказали в Росгвардии Бурятии, вызов поступил с одной из гостиниц в Железнодорожном районе города. Прибывшему наряду вневедомственной охраны администратор сообщила, что двое постояльцев закрылись в номере и отказываются покидать его.

«В ходе разбирательства конфликтной ситуации росгвардейцы установили, что проблемные клиенты находятся в розыске по подозрению в совершенных ранее преступлениях. Ранее судимый 26-летний мужчина подозревается в грабеже, а его 29-летняя сожительница – в похищении телефона в одном из хостелов города. Задержанных доставили в полицию для принятия правового решения», - сообщили в Росгвардии.

Фото: Росгвардия Бурятии
Теги
задержание

Все новости

Аграрии Бурятии имеют возможность разместить свою продукцию в павильонах за границей
09.11.2023 в 12:40
36 предприятий Бурятии получили господдержку от фонда развития промышленности
09.11.2023 в 12:19
В Бурятии МегаФон ускорил 4G в поселке на берегу Байкала
09.11.2023 в 12:11
В Бурятии внедрена платформа «Профориентир»
09.11.2023 в 11:54
Родственники военнослужащих из Бурятии не могут получить бесплатные дрова
09.11.2023 в 11:53
Тайна госпожи Стеллы раскрыта
09.11.2023 в 11:37
В Улан-Удэ на территории частного дома открылся путь в канализацию
09.11.2023 в 11:31
Число подписчиков госпабликов в Бурятии перевалило за миллион
09.11.2023 в 11:20
В Улан-Удэ воровка и грабитель заперлись в гостинице
09.11.2023 в 11:11
В Улан-Удэ погорельцы «Гвоздя» решили возродить торговый центр
09.11.2023 в 10:51
ЗУРХАЙ
с 8 по 14 ноября

Читайте также
Тайна госпожи Стеллы раскрыта
Стала известна причина смерти новосибирской эскортницы, чье тело залили бетоном

09.11.2023 в 11:37
В Улан-Удэ на территории частного дома открылся путь в канализацию
Из-за обрушения свода коллектора в земле образовалась огромная дыра
09.11.2023 в 11:31
Собаки и кошки Монголии остались без контрсекса, но с паразитами
Коммерческую партию зоопрепаратов пыталась  незаконно вывезти  из России гражданка соседней страны
09.11.2023 в 09:58
Житель Улан-Удэ может получить 20 лет тюрьмы за нападение на гаишников
Пьяный мужчина пытался зарубить полицейских топором
09.11.2023 в 09:16
Следующая новость
Редакция сайта:
Тел.: +7 (3012) 297-046
Почта: [email protected]
Реклама на сайте и в газете:
Тел.: +7 (3012) 297-057
Почта: [email protected]
© 2012 — 2023
Редакция газеты GAZETA-N1.RU
Все права защищены.
© 2012 — 2023
Редакция газеты GAZETA-N1.RU
Все права защищены.
Редакция сайта:
Тел.: +7 (3012) 297-046
Почта: [email protected]
Реклама на сайте и в газете:
Тел.: +7 (3012) 297-057
Почта: [email protected]
Свидетельство о регистрации средства массовой информации Эл №ФС77-62128 от 17.06.2015г. выдано СМИ GAZETA-N1.RU Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор). Полная или частичная публикация материалов СМИ GAZETA-N1.RU разрешена только с письменного разрешения редакции! При цитировании материалов прямая активная ссылка на www.gazeta-n1.ru обязательна. Для печатных материалов указывать: СМИ GAZETA-N1.RU
Главный редактор: А.А. Субботин
Учредитель: ООО “Тори-пресс”
Адрес: 670031 г. Улан-Удэ, ул. Терешковой, 7
Дизайн и разработка — nanzat.ru
Дизайн и разработка — nanzat.ru