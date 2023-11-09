В Улан-Удэ на территории частного дома открылся путь в канализацию

Как отметили на предприятии, размещение домов и построек в охранной зоне коллекторов и водоводов - не редкость для Улан-Удэ. Их массовое возведение в охранной зоне началось с конца 1980-х годов. В настоящее время проблема сохраняется. Из-за этого возникают сложности при ликвидации аварий на сетях.







В Улан-Удэ в районе частного дома по ул. Армавирская обрушился свод самотечного канализационного коллектора диаметром 1000 мм. Он был введён в эксплуатацию в 1982 году и выполнен из железобетона.«Специалисты ремонтных бригад уже находятся на месте аварии, проводится обследование участка сетей для установления характера повреждения. Из-за того, что на канализационном коллекторе расположены хозяйственные постройки, в рамках ремонта потребуется их разбор. Это повлечет дополнительные временные и финансовые затраты», - сообщили в МУП «Водоканал».В «Водоканале» подчеркнули, что ремонтно-восстановительные работы на месте провала проводятся без отключения холодной воды.Фото: «Водоканал»